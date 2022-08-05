Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. Он говорит, что на Юг действительно передислоцировали все части росгвардии россии, которые базировались в Чечне.

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Он подчеркнул, что это не только этнически чеченские части, но и славянские, поэтому их трудно отличить.

Надо отметить, что они открыто не так смелы, как они это показывают в тиктоке. Пока что массовые части не замечены, а небольшие группы чеченцев были в Херсонской области и раньше,

– ответил Молчанов.

Активист добавил, что один из членов "военной администрации" – россиянин, и он, скорее всего, чеченец по происхождению.

Поэтому, по его словам, ничего удивительного в том, что в передислоцированных частях росгвардии есть кадыровцы. "И сейчас они размещаются на левом берегу, а их основная функция – отлавливать дезертиров, которых было много среди мобилизованных с Донбасса", – считает он.

Молчанов отметил, что в тех частях, которые сейчас прибыли в Херсонскую область, мобилизованных из псевдореспублика Донецкой области уже нет. Интересно, что там есть россияне, якуты, буряты и т.д.

"Проблема с чеченцами сейчас больше касается не херсонцев, а "покоцаных" подразделений, стоящих на правом берегу и склонных к дезертирству. Уже раньше их ловила росгвардия, расстреливала и жгла в мобильных крематориях", – ответил активист.

Молчанов о передислокации кадыровцев и возможном наступлении на Юг: видео



Добавим, что советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань подчеркнул, что сейчас поступают сообщения, что российские подразделения усилили кадыровским спецназом, который просто расстреливает тех, кто пытается дезертировать или сбежать с линии фронта.