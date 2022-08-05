Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. Він каже, що на Південь дійсно передислокували всі частини росгвардії росії, які базувалися в Чечні.

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Він наголосив, що це не лише етнічно чеченські частини, а й слов'янські, тому їх важко відрізнити.

Треба зазначити, що вони відкрито не такі сміливі, як вони це показують у тіктоці. Поки що масові частини не помічені, а невеликі групи чеченців були на Херсонщині і раніше,

– відповів Молчанов.

Активіст додав, що один з членів "воєнної адміністрації" – росіянин, і він швидше за все чеченець за походженням.

Тому, за його словами, нічого дивного в тому, що в передислокованих частинах росгвардії є кадирівці. "І зараз вони розміщуються на лівому березі, а їх основна функція – відловлювати дезертирів, яких було багато серез мобілізованих з Донбасу", – вважає він.

Молчанов відзначив, що в тих частинах, які зараз прибули на Херсонщину, мобілізованих з псевдореспублік Донеччини вже немає. Цікаво, що там є росіяни, якути, буряти тощо.

"Проблема з чеченцями зараз більше стосується не херсонців, а "покоцаних" підрозділів, які стоять на правому березі і схильні до дезертирства. Вже раніше їх ловила росгвардія, розстрілювала і палила в мобільних крематоріях", – відповів активіст.

Молчанов про передислокацію кадирівців та можливий наступ на Південь: відео



Додамо, що радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань наголосив, що зараз надходять повідомлення, що російські підрозділи посилили кадирівським спецназом, який просто розстрілює тих, хто намагається дезертирувати чи втекти з лінії фронту.