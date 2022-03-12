Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины. В то же время враг продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры, жилым кварталам и аэродромам.

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Своими действиями оккупанты цинично пренебрегают нормами Международного гуманитарного права.

К тому же действия российских военных сопровождаются многочисленными случаями тяжких преступлений против мирного населения.

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