Про це мовиться у зведенні Генштабу Збройних Сил України. Водночас ворог продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об'єктах критичної інфраструктури, житлових кварталах та аеродромах.

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Своїми діями окупанти цинічно нехтують нормами Міжнародного гуманітарного права.

До того ж дії російських військових супроводжуються численними випадками важких злочинів проти мирного населення.

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