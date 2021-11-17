Почти во всех областях снижается количество новых COVID-случаев и госпитализаций, – Шмыгаль

Денис Шмыгаль сообщил, что Украина вышла на плато заболеваемости коронавирусом. В то же время говорить о выходе всех областей из красной зоны пока рано.

Премьер-министр Шмыгаль подчеркнул, что ситуация стабилизировалась. Количество случаев новых заражений снижается. Уровень госпитализации – также.

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Статистика, которую мы получаем сейчас, демонстрирует, что Украина вышла на плато заболеваемости. Говорить, что скоро все регионы красной зоны из нее выйдут, еще точно рано. Но ситуация стабилизировалась,

– подчеркнул Шмыгаль.

Какие области имеют шанс первыми выйти из красной зоны

! В течение суток 16 ноября в Украине обнаружили 18 668 новых зараженных коронавирусом. К сожалению, 769 человек ушли из жизни.

Эксперты Киевской школы экономики (KSE) рассказали, что первыми из красной зоны могут выйти 4 области. Говорится о:

Киевской;

Луганской;

Одесской;

Запорожской.

Кроме того, по данным специалистов, все шансы присоединиться к этому списку имеет Львовщина.

Глава Минздрава Украины Виктор Ляшко также анонсировал, что на следующей неделе начнут ослаблять ограничения в некоторых регионах Украины.