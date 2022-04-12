В части регионов Украине прозвучали сирены, сообщает 24 канал. Есть угроза атаки российских захватчиков.

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Воздушная тревога в Украине

Из-за возможных обстрелов оккупантов 12 апреля, примерно в 11:30 в западных и центральных регионах сообщили о воздушной тревоге. Речь идет о таких областях:

Львовская,

Волынская,

Тернопольская,

Закарпатская,

Ивано-Франковская,

Ровненская,

Житомирская,

Хмельницкая,

Киевская,

Черкасская,

Кировоградская,

Луганск.

Жителей этих областей просят немедленно спуститься в укрытие. Там следует оставаться до отмены сигнала о воздушной тревоге.



Воздушная тревога 12 апреля по состоянию на 11:41 / Скриншот карты