В части регионов Украине прозвучали сирены, сообщает 24 канал. Есть угроза атаки российских захватчиков.

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Воздушная тревога в Украине

Из-за возможных обстрелов оккупантов 12 апреля, примерно в 11:30 в западных и центральных регионах сообщили о воздушной тревоге. Речь идет о таких областях:

  • Львовская,
  • Волынская,
  • Тернопольская,
  • Закарпатская,
  • Ивано-Франковская,
  • Ровненская,
  • Житомирская,
  • Хмельницкая,
  • Киевская,
  • Черкасская,
  • Кировоградская,
  • Луганск.

Жителей этих областей просят немедленно спуститься в укрытие. Там следует оставаться до отмены сигнала о воздушной тревоге.

Тревога 12 апреля
Воздушная тревога 12 апреля по состоянию на 11:41 / Скриншот карты

Обратите внимание – что делать, если услышали звук сирены: смотрите видео