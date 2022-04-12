В части регионов Украине прозвучали сирены, сообщает 24 канал. Есть угроза атаки российских захватчиков.
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Воздушная тревога в Украине
Из-за возможных обстрелов оккупантов 12 апреля, примерно в 11:30 в западных и центральных регионах сообщили о воздушной тревоге. Речь идет о таких областях:
- Львовская,
- Волынская,
- Тернопольская,
- Закарпатская,
- Ивано-Франковская,
- Ровненская,
- Житомирская,
- Хмельницкая,
- Киевская,
- Черкасская,
- Кировоградская,
- Луганск.
Жителей этих областей просят немедленно спуститься в укрытие. Там следует оставаться до отмены сигнала о воздушной тревоге.
Воздушная тревога 12 апреля по состоянию на 11:41 / Скриншот карты
Обратите внимание – что делать, если услышали звук сирены: смотрите видео