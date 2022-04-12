У частині регіонів Україні пролунали сирени, інформує 24 канал. Є загроза атаки російських загарбників.

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Повітряна тривога в Україні

Через можливі обстріли окупантів 12 квітня, приблизно о 11:30 у західних та центральних регіонах повідомили про повітряну тривогу. Йдеться про такі області:

  • Львівська,
  • Волинська,
  • Тернопільська,
  • Закарпатська,
  • Івано-Франківська,
  • Рівненська,
  • Житомирська,
  • Хмельницька,
  • Київська,
  • Черкаська,
  • Кіровоградська,
  • Луганська.

Жителів цих областей просять негайно спустися в укриття. Там слід залишатися до скасування сигналу про повітряну тривогу.

Тривога 12 квітня
Повітряна тривога 12 квітня станом на 11:41 / Скриншот карти

Зверніть увагу – що робити, якщо почули звук сирени: дивіться відео