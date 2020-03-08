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      Почти 1,5 миллиона граждан Канады подтвердили свои украинские корни, – посол

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      Украинский посол в Канаде Андрей Шевченко заявил, что 1 миллион 354 тысяч канадцев подтверждают свое украинское происхождение. В то же время он подчеркнул, что в рамках новой волны миграции в Канаду едут люди с высоким образованием и хорошей профессиональной подготовкой.

      Можно с грустью говорить, что таким образом Украина теряет тех людей, которые могли бы приносить здесь большую пользу, рассказал Андрей Шевченко в интервью "Радио Свобода".

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      И должен отметить, что мы живем в такое время, где было бы совершенно наивно думать, что можно было бы каким-то искусственным образом сдержать, задержать, не пустить, убедить,
      – заявил дипломат.

      По его словам, нужно думать о том, как мотивировать людей, создать такие условия, чтобы у них было большое желание ездить за границу, учиться, набираться опыта, создавать там контакты, начинать общее дело, общий бизнес и возвращаться в Украину, чтобы реализовать себя здесь.

      Объясняя работу в этом направлении, посол рассказал, что Украина и Канада планируют подписать соглашение о мобильности молодежи.

      "Это соглашение, которое должно позволить молодым украинцам по легкой процедуре на год поехать в Канаду на обучение, чтобы параллельно иметь возможность и работать. Аналогично для молодых канадцев, которые хотят поехать сюда. Вот такая наша карта", – рассказал Андрей Шевченко.

      Что еще известно про украинцев в Канаде?Украинцы входят в десятку крупнейших культурно-этнических групп Канады и самая большая славянская группа. В то же время сама Канада является третьей страной в мире по количеству этнических украинцев, которые там постоянно проживают, – после Украины и России.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Заробитчане МИД Украины Канада
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