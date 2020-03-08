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      Майже 1,5 мільйона громадян Канади підтвердили своє українське коріння, – посол

      -
      1 мільйон 354 тисячі канадців підтвердили своє українське коріння / ukrinform.ua

      Український посол у Канаді Андрій Шевченко заявив, що 1 мільйон 354 тисячі канадців підтверджують своє українське походження. Водночас він підкреслив, що у межах нової хвилі міграції у Канаду їдуть люди з високою освітою та хорошою професійною підготовкою.

      Можна з сумом говорити, що таким чином Україна втрачає тих людей, які могли би приносити тут велику користь, розповів Андрій Шевченко в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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      Та мушу наголосити, що ми живемо в такий час, де було б абсолютно наївно думати, що можна було б якимось штучним чином стримати, затримати, не пустити, переконати,
      – заявив дипломат.

      За його словами, потрібно думати про те, як мотивувати людей,створити такі умови, щоб у них було велике бажання їздити за кордон, навчатися, набиратися досвіту, створювати там контакти, починати спільну справу, спільний бізнес і повертатися в Україну, щоб реалізувати себе тут.

      Пояснюючи роботу у цьому напрямку, посол розповів, що Україна і Канада планують підписати угоду про мобільність молоді.

      "Це угода, яка повинна дозволити молодим українцям за легшою процедурою на рік поїхати до Канади на навчання, щоб паралельно мати нагоду і працювати. Аналогічно для молодих канадців, які хочуть поїхати сюди. Ось така наша картка", – розповів Андрій Шевченко.

      Що ще відомо про українців у Канаді?Українці входять у десятку найбільших мовно-етнічних груп Канади та найбільша слов'янська група. Водночас сама Канада є третьою країною у світі за кількістю етнічних українців, які там постійно проживають – після України і Росії.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Заробітчани МЗС України Канада Новини України Новини політики
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