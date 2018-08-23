Почти 30 человек пострадали в ДТП с автобусом в Египте

В результате аварии на трассе Бени Суэйф – Заафарана с участием пассажирского автобуса пострадали 28 человек.

Об этом сообщило издание Alnaharegypt.

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Отмечается, что водитель не справился с управлением, в результате чего автобус перевернулся.

В результате инцидента пострадали 28 человек. Все обстоятельства сейчас выясняются.

Напомним, что во Львов доставили на лечение пассажирку автобуса, который 17 августа перевернулся в Польше. В результате ДТП женщина получила тяжелую травму позвоночника, сейчас она находится в больнице скорой помощи. Всего 30 туристов уже в Украине, а еще почти два десятка украинцев до сих пор остаются в Польше.