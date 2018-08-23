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Майже 30 людей постраждали у ДТП з автобусом у Єгипті

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У ДТП з пасажирським автобусом у Єгипті постраждало 28 пасажирів
У ДТП з пасажирським автобусом у Єгипті постраждало 28 пасажирів / alnaharegypt

Внаслідок аварії на трасі Бені Суейф – Заафарана за участі пасажирського автобуса постраждало 28 людей.

Про це повідомило видання Alnaharegypt.

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Зазначається, що водій не впорався з керуванням, в результаті чого автобус перекинувся.

Внаслідок інциденту постраждали 28 людей. Усі обставини наразі з'ясовуються.

Нагадаємо, що до Львова доправили на лікування пасажирку автобуса, який 17 серпня перекинувся у Польщі. Внаслідок ДТП жінка отримала важку травму хребта, наразі вона перебуває у лікарні швидкої допомоги. Загалом 30 туристів вже в Україні, а ще майже два десятки українців досі залишаються в Польщі.

Теги: Жертви Аварії та ДТП Єгипет
Джерело: 24 Канал
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