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Почти по всей территории Украины 21 августа объявлена чрезвычайная пожарная опасность

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Объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности
Объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности / Фото из открытых источников

В Украине 21 августа, кроме большинства западных районов, Житомирской и Винницкой областей, 20-26 августа в Киевской области будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности (5 класса).

Об этом сообщает пресс-служба ДСНС Украины со ссылкой на Укргидрометцентр.

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21 августа в Украине, кроме большинства западных районов, Житомирской, Винницкой областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности,
– говорится в сообщении.

Кроме того, в Киевской области 20 – 26 августа в восточных, северных районах, также в районе Фастова, Мироновки, 22 – 26 августа и в районе Борисполя чрезвычайный уровень пожарной опасности (5 класса).

Напомним, в пятницу, 17 августа, на Харьковщине в селе Пасеки Змиевского района погибла женщина во время обжига сухостоя.

Теги: Новости Украины Пожар ГСЧС
Источник: 24 Канал
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