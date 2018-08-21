Почти по всей территории Украины 21 августа объявлена чрезвычайная пожарная опасность
В Украине 21 августа, кроме большинства западных районов, Житомирской и Винницкой областей, 20-26 августа в Киевской области будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности (5 класса).
Об этом сообщает пресс-служба ДСНС Украины со ссылкой на Укргидрометцентр.
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21 августа в Украине, кроме большинства западных районов, Житомирской, Винницкой областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности,
– говорится в сообщении.
Кроме того, в Киевской области 20 – 26 августа в восточных, северных районах, также в районе Фастова, Мироновки, 22 – 26 августа и в районе Борисполя чрезвычайный уровень пожарной опасности (5 класса).
Напомним, в пятницу, 17 августа, на Харьковщине в селе Пасеки Змиевского района погибла женщина во время обжига сухостоя.
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