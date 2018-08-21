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СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Майже по всій території України 21 серпня оголошено надзвичайну пожежну небезпеку

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Оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки / Фото з відкритих джерел

В Україні 21 серпня, крім більшості західних районів, Житомирської та Вінницької областей, 20-26 серпня у Київській області переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки (5 класу).

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України із посиланням на Укргідрометцентр.

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21 серпня в Україні, крім більшості районів західних, Житомирської, Вінницької областей переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки,
– йдеться у повідомленні.

Крім того, у Київській області 20 – 26 серпня у східних, північних районах, також в районі Фастова, Миронівки, 22 – 26 серпня і в районі Борисполя надзвичайний рівень пожежної небезпеки (5 класу).

Нагадаємо, у п'ятницю, 17 серпня, на Харківщині у селі Пасіки Зміївського району загинула жінка під час випалювання сухостою .

Теги: Новини України ДСНС Пожежа
Джерело: 24 Канал
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