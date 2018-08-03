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УБИЙСТВО АНАТОЛИЯ ЖУКА УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Почти три миллиона гривен: нардеп экс-регионал показал свои доходы

34 Читати новину українською
Денис Омельянович
Денис Омельянович / www.pervomaysk.in.ua

Стало известно, что экс-регионал Денис Омельянович задекларировал почти три миллиона гривен доходов.

Об этом сообщил "Експрес".

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Народный депутат из "Оппозиционного блока" Денис Омельянович получил 2 миллиона 721 тысяч 496 гривен дивидендов. Такую сумму ему выплатило частное акционерное общество "АПК-инвест", владельцем которого является нардеп.

В 2018 году Денис Омельянович от "АПК-инвест" получил 5 миллионов 221 тысячу 496 гривен дивидендов и еще два миллиона гривен – от сдачи имущества в аренду.

Депутат владеет автомобилем Land Rover стоимостью свыше 1 миллион гривен, а жена ездит на Mercedes Benz 2017 года выпуска, который стоит около трех миллионов гривен. Политик задекларировал также брендовые часы Girard Perregaux стоимостью 210 тысяч гривен.

Теги: Новости Украины Деньги Оппозиционный блок Дорогие депутаты
Источник: 24 Канал
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