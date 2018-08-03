Майже три мільйони гривень: нардеп екс-регіонал показав свої прибутки

Стало відомо, що екс-регіонал Денис Омельянович задекларував майже три мільйони гривень прибутків.

Про це повідомив "Експрес".

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Народний депутат з "Опозиційного блоку" Денис Омельянович отримав 2 мільйони 721 тисяч 496 гривень дивідендів. Таку суму йому виплатило приватне акціонерне товариство "АПК-інвест", власником якого є нардеп.

У 2018 році Денис Омельянович від "АПК-інвест" отримав 5 мільйонів 221 тисячу 496 гривень дивідендів та ще два мільйони гривень – від надання майна в оренду.

Депутат володіє автомобілем Land Rover вартістю понад 1 мільйон гривень, а дружина їздить на Mercedes Benz 2017 року випуску, що коштує близько трьох мільйонів гривень. Задекларував політик також брендовий годинник Girard Perregaux вартістю 210 тисяч гривень.