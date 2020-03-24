Почти тысяча украинцев застряли на границе с Польшей: видео

На пункте пропуска "Ягодин", который расположен на границе между Польшей и Украиной, 24 марта застряли примерно 1000 украинцев. Все потому, что украинские пограничники закрыли пеший переход. Людям пришлось несколько часов ждать автобусов, которые перевезли их на нашу сторону границы.

Украинцы, которые возвращались домой через пешый пункт пропуска, ждали на улице несколько часов, пока их заберут автобусы. Видео инцидента опубликовали в телеграм-канале Teza.

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На нем видно, как украинцы греются у костров и ждут автобусов.

Наша подписчица Ева говорит, что ей пришлось ждать 7 часов, пока она влезла в очередной бусик. Всего на "Ягодине" собралось около тысячи украинцев,

– говорится в сообщении.

Сотни украинцев были вынуждены трамбоваться в немногочисленные автобусы, чтобы доехать на нашу сторону границы.

Добавим, что с 12 марта по 3 апреля в Украине действует карантин. С 16 марта страна закрыла свои границы для иностранцев и с 17 марта прекратила международное авиа- и железнодорожное сообщение. Украинцы могут вернуться на родину собственным авто или пешком. Других своих граждан Украина эвакуирует с помощью спецпоездов и спецрейсов.