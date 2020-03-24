Боевики не пропускают через линию разграничения местных жителей и наблюдателей

Боевики на Донбассе с 21 марта не пропустили через линию разграничения 29 человек – в частности, международных наблюдателей миссии ОБСЕ и людей, зарегистрированных на оккупированных территориях, которые направлялись домой.

В районе Операции Объединенных сил действуют временные ограничения на пересечение линии разграничения. Все, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, сообщили в Госпогранслужбе Украины.

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Однако в критических обстоятельствах командующий ООС принимает отдельные решения насчет пропуска людей через линию разграничения. С начала ограничительных мер было принято 429 таких решений.

Однако с 21 марта украинские пограничники в КПВВ заметили, что боевики прекращают пропуск людей и транспорта через линию разграничения.

Так, лицам, в отношении которых руководством Объединенных сил были приняты отдельные решения насчет пропуска, пророссийские боевики отказывали во въезде на временно оккупированную территорию Украины без объяснения причин и возвращали их в так называемую "серую зону",

– сообщили в ГПСУ.

За этот период украинские пограничники помогли вернуться на контролируемую территорию 29 лицам. Среди них были и такие, у которых былидокументы с зарегистрированным местом жительства на оккупированной территории.

Кроме того, военнослужащие Донецкого пограничного отряда в КПВВ "Новотроицкое" и "Гнутово" зафиксировали случаи, когда боевики ограничивали доступ на оккупированную территорию патрулям миссии ОБСЕ. При этом оккупанты не предоставляли разъяснений о причинах отказа в доступе.

Пограничники призвали украинцев, которым очень нужно попасть на оккупированную территорию, помнить, что даже при условии веских оснований пересечение линии разграничения не гарантировано. Ведь все блокируют оккупанты.

Заметим, что с полуночи 22 марта Украина полностью закрыла возможность въезда на подконтрольную территорию из оккупированных территорий Донбасса. Пророссийские боевики закрыли линию разграничения еще с 21 марта.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала