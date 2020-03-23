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      Россия разрешила въезд жителям оккупированного Донбасса в период карантина

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      Правительство России разрешило въезд в страну жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на период карантина.

      Запрет на въезд иностранцев в России на период карантина решили "не применять в отношении граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение Кабинета министров РФ.

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      В распоряжении российского правительства это объясняется "экономической и транспортной блокадой" со стороны Украины относительно оккупированных территорий.

      Отметим, ранее Россия ввела ограничения на въезд иностранцев в страну на период с 18 марта до 1 мая 2020 года. Россия также существенно ограничила возможность пересечения своей границы с оккупированным ею Донбассом.

      Добавим, что с севера 22 марта Украина полностью закрыла возможность въезда на подконтрольную правительству территорию с оккупированных территорий Донбасса. Пророссийские боевики закрыли линию разграничения еще с 21 марта.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Война на Донбассе Украина – Россия Новости России Оккупированные территории
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