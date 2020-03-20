На оккупированном Донбассе нет тестов на коронавирус: что там происходит

В оккупированных районах Донецкой и Луганской областей до сих пор нет тест-систем для выявления инфицирования коронавирусом. Боевики пока отказываются признавать случаи смертельной инфекции у местных жителей.

Луганские боевики заявили о якобы получении тестов, однако это не соответствует действительности. Об этом рассказал представитель украинского омбудсмена на Донбассе Павел Лисянский, передает "РБК-Украина".

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В то же время в подконтрольных так называемой "ДНР" районах карантин не введен, школы не закрыты. Там до сих пор проводятся массовые мероприятия.

Важно! По данным правозащитников, только за прошлую неделю к медикам там обратились более 600 человек с симптомами ОРВИ. С подозрением на пневмонию госпитализирован 91 человек.

При этом новый коронавирус вызывает атипичную пневмонию, поэтому Covid-2019 без специальных тестов определить невозможно.

Как пересекать границу с оккупированными территориями в условиях карантина

15 марта штаб Операции Объединенных сил объявил, что на две недели закрывает пункты пропуска на Донбассе.

После введения карантина попасть на временно оккупированную территорию или обратно могут люди с регистрацией места проживания на такой территории. Они также будут проходить температурный скрининг и осмотр медработника.

Однако в случае критически важных жизненных обстоятельств украинцы смогут пересечь линию разграничения. Решение о пропуске будет принимать только командующий Объединенных сил, индивидуально рассмотрев каждую ситуацию.

Сейчас поток через КПВВ на Донбассе снизился на 90%.

Оккупанты объявили о закрытии с полуночи 21 марта пунктов пропуска на линии соприкосновения на Донбассе. В то же время жители оккупированных территорий еще смогут вернуться туда.



Как пересечь линию разграничения на Донбассе / Инфографика Госпогранслужбы