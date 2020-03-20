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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ

      На окупованому Донбасі немає тестів на коронавірус: що там відбувається

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      Бойовики досі не ввели карантин на окупованому Донбасі

      В окупованих районах Донецької та Луганської областей досі немає тест-систем для виявлення інфікування коронавірусом. Бойовики наразі відмовляються визнавати випадки смертельної інфекції у місцевих жителів.

      Луганські бойовики заявили про нібито отримання тестів, проте це не відповідає дійсності. Про це розповів представник українського омбудсмена на Донбасі Павло Лисянський, інформує "РБК-Україна".

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      Водночас у підконтрольних так званій "ДНР" районах карантин не введено, школи не закрито. Там досі проводяться масові заходи.

      Важливо! За даними правозахисників, лише за минулий тиждень до медиків там звернулися понад 600 осіб із симптомами ГРВІ. З підозрою на пневмонію госпіталізовано 91 особу.

      При цьому новий коронавірус викликає атипову пневмонію, тому Covid-2019 без спеціальних тестів визначити неможливо.

      Як перетинати кордон з окупованими територіями в умовах карантину

      • 15 березня штаб Операції Об'єднаних сил оголосив, що на два тижні закриває пункти пропуску на Донбасі.
      • Після введення карантину потрапити на тимчасово окуповану територію або назад можуть люди з реєстрацією місця проживання на такій території. Вони також проходитимуть температурний скринінг та огляд медпрацівника.
      • Однак у випадку критично важливих життєвих обставин українці зможуть перетнути лінію розмежування. Рішення про пропуск прийматиме лише командувач Об'єднаних сил, індивідуально розглянувши кожну ситуацію.
      • Наразі потік через КПВВ на Донбасі знизився на 90%.
      • Окупанти оголосили про закриття з опівночі 21 березня пунктів пропуску на лінії зіткнення на Донбасі. Водночас жителі окупованих територій ще матимуть змогу повернутися туди.

      перетин кордону
      Як перетнути лінію розмежування на Донбасі / Інфографіка Держприкордонслужби

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Проросійські бойовики Новини Луганська Новини Донецька Окуповані території
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