Окупанти у Криму виганяють дітей святкувати "русскую весну" під час пандемії Covid-2019
У Криму масштабно святкують 6 рік окупації півострова. Все, як завжди, – у стилі окупантів: діти у військовій формі, повно зброї, агітгасел та показових виступів. Знову "діди воювали", вщент забитий новим потоком дітей "Артек"та жодного натяку на карантин.
Російські окупанти поки не оголошують про випадки зараження Covid-2019 у Криму, але відомо про щонайменше 130 осіб, які перебувають "під наглядом" через відвідини територій із фіксуванням випадків коронавірусу або контактів з потенційними його носіями.
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Попри те, що окупаційна адміністрація на півострові все ж вирішила закрити усі школи у Севастополі від 19 березня, а вищі навчальні заклади Криму перейшли на дистанційне навчання, дітей продовжують виганяти на безглузді акції. Фото із заходів оприлюднив у твіттері блогер RoksolanaToday&Крим.
В "Артеку" пройшла чергова вистава із портретами радянських героїв, у Севастопольському техколеджі провели урок "Прапор перемоги".
У тому ж Севастополі дітей у військовій формі із нашивками з двоголовим орлом вигнали саджати дерева разом із байкером улюбленого мотоклубу Путіна "Нічні вовки" Олександром Залдостанов "Хірургом".
Зрештою, все як завжди, але не зовсім. Річ у тім, що окупанти прямо наражають дітей на небезпеку, змушуючи брати участь у різних заходах. Масові зібрання – найкраще місце для поширення інфекції.
Що таке "русская весна"? Серія акцій проведених за участі російських спецслужб та найманців у східних і південних регіонах України у березні – квітні 2014 року. Учасники цих акцій виступали здебільшого за відокремлення цих регіонів та приєднання їх до Росії, проведення місцевих референдумів, не передбачених Конституцією України, щодо федерального устрою, надання російській мові статусу другої державної тощо.
У Криму ці акції завершилися анексією, а на Донеччині і Луганщині створенням псевдореспублік проросійських поплічників окупантів.