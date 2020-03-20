Окупанти у Криму виганяють дітей святкувати "русскую весну" під час пандемії Covid-2019

У Криму масштабно святкують 6 рік окупації півострова. Все, як завжди, – у стилі окупантів: діти у військовій формі, повно зброї, агітгасел та показових виступів. Знову "діди воювали", вщент забитий новим потоком дітей "Артек"та жодного натяку на карантин.

Російські окупанти поки не оголошують про випадки зараження Covid-2019 у Криму, але відомо про щонайменше 130 осіб, які перебувають "під наглядом" через відвідини територій із фіксуванням випадків коронавірусу або контактів з потенційними його носіями.

Актуально Росія відповідальна за ситуацію із коронавірусом в Криму, – місія України в ООН

Попри те, що окупаційна адміністрація на півострові все ж вирішила закрити усі школи у Севастополі від 19 березня, а вищі навчальні заклади Криму перейшли на дистанційне навчання, дітей продовжують виганяти на безглузді акції. Фото із заходів оприлюднив у твіттері блогер RoksolanaToday&Крим.

Антивирусное

Покажите фото в ООН и МООЗ

"ЮНАРМИЯ города-героя СЕВАСТОПОЛЯ Марш Победы 17.03.2020" pic.twitter.com/sFVBFeIhU2 — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) March 19, 2020

А с этим что делать?

Не вижу намека,что закроют на карантин!

В Артеке и так умерло при гавани двое детей!

Пандемия вирусов две смены подряд косила-все больницы Крыма их детьми забиты были.

Что это такое вообще?

Ладно лаптята-но это ж рассадник вирусов для Крыма! pic.twitter.com/lwYxQUjKPF — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) March 19, 2020

В "Артеку" пройшла чергова вистава із портретами радянських героїв, у Севастопольському техколеджі провели урок "Прапор перемоги".

Артек в разгар пандемии вируса китайского

Вот прям сейчас диды важнее детей...

Россиюшка...

бабы еще нарожают pic.twitter.com/Rkhn8Y7rxQ — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) March 19, 2020

Особенности национального карантина

"17 марта, в рамках визита в Севастополь первого секретаря ЦК ЛКСМ РФ Владимира Исакова, севастопольские комсомольцы организовали и провели в Севастопольском профессионально-техническом колледже урок "Знамя нашей Победы" pic.twitter.com/SeYfTT0Njk — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) March 19, 2020

У тому ж Севастополі дітей у військовій формі із нашивками з двоголовим орлом вигнали саджати дерева разом із байкером улюбленого мотоклубу Путіна "Нічні вовки" Олександром Залдостанов "Хірургом".

Севастополь

Карантинное

Дети и зараза по имени Хирург pic.twitter.com/CVYHJjO86G — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) March 19, 2020

Армянск

Вы хоть целоваться не забывайте там! pic.twitter.com/OkVsZIvk1X — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) March 19, 2020

Зрештою, все як завжди, але не зовсім. Річ у тім, що окупанти прямо наражають дітей на небезпеку, змушуючи брати участь у різних заходах. Масові зібрання – найкраще місце для поширення інфекції.

Що таке "русская весна"? Серія акцій проведених за участі російських спецслужб та найманців у східних і південних регіонах України у березні – квітні 2014 року. Учасники цих акцій виступали здебільшого за відокремлення цих регіонів та приєднання їх до Росії, проведення місцевих референдумів, не передбачених Конституцією України, щодо федерального устрою, надання російській мові статусу другої державної тощо.



У Криму ці акції завершилися анексією, а на Донеччині і Луганщині створенням псевдореспублік проросійських поплічників окупантів.