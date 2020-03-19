Росія відповідальна за ситуацію із коронавірусом в Криму, – місія України в ООН

За загрозу поширення коронавірусу в анексованому Криму відповідає повністю Росія. Наразі відомо про 130 осіб, які перебувають "під наглядом" через можливе інфікування.

Постійне представництво України при ООН у твіттері заявило, що відповідно до IV Женевської конвенції, Росія як держава-окупант повинна забезпечити достатню гігієну і медичну допомогу жителям Криму.

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Окрім того, Росія повинна інформувати міжнародну спільноту про заходи, які вживаються для боротьби з поширенням COVID-19 в окупованому Криму.

Через загрозу поширення коронавірусу в анексованому Криму з 17 березня заборонили проводити будь-які спортивні, розважальні та інші масові заходи.

У Севастополі з 19 березня закриваються всі школи, а вищі навчальні заклади перейшли на дистанційну форму навчання.

За даними Росспоживнагляду, в Криму понад 130 осіб перебувають "під наглядом" через відвідини територій із фіксуванням випадків коронавірусу або контактів з потенційними його носіями.

Коронавірус в Україні: скільки випадків підтвердили

Станом на 19 березня в Україні підтвердили 16 випадків хвороби, 2 з них – летальні.

У Чернівецькій області – 10;

У Київській області – 2;

У Києві – 2;

У Житомирській області – 1;

У Донецькій області – 1;

Карантин в Україні триватиме щонайменше до 3 квітня.



Що заборонено в Україні через карантин / Інфографіка 24 каналу