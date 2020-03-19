Россия ответственна за ситуацию с коронавирусом в Крыму, – миссия Украины в ООН

За угрозу распространения коронавируса в аннексированном Крыму ответственна полностью Россия. Известно о 130 людях, находящихся "под наблюдением" из-за возможного инфицирования.

Постоянное представительство Украины при ООН в твиттере заявило, что согласно IV Женевской конвенции, Россия как государство-оккупант должна обеспечить достаточную гигиену и медицинскую помощь жителям Крыма.

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Кроме того, Россия должна информировать международное сообщество о мерах, принимаемых для борьбы с распространением COVID-19 в оккупированном Крыму.

Из-за угрозы распространения коронавируса в аннексированном Крыму с 17 марта запретили проводить любые спортивные, развлекательные и другие массовые мероприятия.

В Севастополе с 19 марта закрываются все школы, а вузы перешли на дистанционную форму обучения.

По данным Роспотребнадзора, в Крыму более 130 человек находятся "под наблюдением" из-за посещения территорий с фиксированием случаев коронавируса или контактов с потенциальными его носителями.

Коронавирус в Украине: сколько случаев подтвердили

По состоянию на 19 марта в Украине подтвердили 16 случаев болезни, 2 из них – летальные.

В Черновицкой области – 10;

В Киевской области – 2;

В Киеве – 2;

В Житомирской области – 1;

В Донецкой области – 1;

Карантин в Украине продлится как минимум до 3 апреля.



Что запрещено в Украине из-за карантина / Инфографика 24 канала