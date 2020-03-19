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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Россия ответственна за ситуацию с коронавирусом в Крыму, – миссия Украины в ООН

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      За угрозу распространения коронавируса в аннексированном Крыму ответственна полностью Россия. Известно о 130 людях, находящихся "под наблюдением" из-за возможного инфицирования.

      Постоянное представительство Украины при ООН в твиттере заявило, что согласно IV Женевской конвенции, Россия как государство-оккупант должна обеспечить достаточную гигиену и медицинскую помощь жителям Крыма.

      Обратите внимание РФ закрывает въезды в оккупированный Крым до 1 мая

      Кроме того, Россия должна информировать международное сообщество о мерах, принимаемых для борьбы с распространением COVID-19 в оккупированном Крыму.

      Из-за угрозы распространения коронавируса в аннексированном Крыму с 17 марта запретили проводить любые спортивные, развлекательные и другие массовые мероприятия.

      В Севастополе с 19 марта закрываются все школы, а вузы перешли на дистанционную форму обучения.

      По данным Роспотребнадзора, в Крыму более 130 человек находятся "под наблюдением" из-за посещения территорий с фиксированием случаев коронавируса или контактов с потенциальными его носителями.

      Коронавирус в Украине: сколько случаев подтвердили

      По состоянию на 19 марта в Украине подтвердили 16 случаев болезни, 2 из них – летальные.

      • В Черновицкой области – 10;
      • В Киевской области – 2;
      • В Киеве – 2;
      • В Житомирской области – 1;
      • В Донецкой области – 1;

      Карантин в Украине продлится как минимум до 3 апреля.

      карантин україна заборона обмеження
      Что запрещено в Украине из-за карантина / Инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России ООН Новости Крыма Аннексия Крыма Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Новости политики
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