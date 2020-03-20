Оккупанты в Крыму выгоняют детей праздновать "русскую весну" во время пандемии Covid-2019
В Крыму масштабно празднуют 6 год оккупации полуострова. Все, как всегда – в стиле оккупантов: дети в военной форме, полно оружия, агитлозунгов и показательных выступлений. Снова "деды воевали", полностью забитый новым потоком детей "Артек" и ни одного намека на карантин.
Российские оккупанты пока не объявляют о случаях заражения Covid-2019 в Крыму, но известно о по меньшей мере 130 людях, которые находятся "под наблюдением" из-за посещения территорий с фиксированием случаев коронавируса или контактов с потенциальными его носителями.
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Несмотря на то, что оккупационная администрация на полуострове все же решила закрыть все школы в Севастополе с 19 марта, а высшие учебные заведения Крыма перешли на дистанционное обучение, детей продолжают выгонять на бессмысленные акции. Фото с мероприятий обнародовал в твиттере блогер RoksolanaToday&Крым.
В "Артеке" прошел очередной спектакль с портретами советских героев, в Севастопольском техколледже провели урок "Знамя Победы".
В том же Севастополе детей в военной форме с нашивками с двуглавым орлом выгнали сажать деревья вместе с байкером любимого мотоклуба Путина "Ночные волки" Александра Залдостанова "Хирурга".
В конце концов, все как всегда, но не совсем. Дело в том, что оккупанты прямо подвергают детей опасности, заставляя участвовать в различных мероприятиях. Массовые собрания – лучшее место для распространения инфекции.
Что такое "русская весна"?Серия акций, проведенных при участии российских спецслужб и наемников в восточных и южных регионах Украины в марте–апреле 2014 года. Участники этих акций выступали в основном за отделение этих регионов и присоединение их к России, проведение местных референдумов, не предусмотренных Конституцией Украины, относительно федерального устройства, предоставления русскому языку статуса второго государственного и тому подобное.
В Крыму эти акции завершились аннексией, а на Донетчине и Луганщине созданием псевдореспублик пророссийских приспешников оккупантов.