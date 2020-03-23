Росія дозволила в’їзд жителям окупованого Донбасу в період карантину

Уряд Росії дозволив в'їжджати в країну жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей на період карантину.

Заборону на в’їзд іноземців до Росії на період карантину вирішили "не застосовувати щодо громадян України та осіб без громадянства, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України". Про це повідомляє ТАСС з посиланням на розпорядження Кабінету міністрів РФ.

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У розпорядженні російського уряду це пояснюється "економічною і транспортною блокадою" з боку України щодо окупованих територій.

Зауважимо, раніше Росія запровадила обмеження на в’їзд іноземців у країну на період з 18 березня до1 травня 2020 року. Росія також суттєво обмежила можливість перетину свого кордону з окупованим нею Донбасом.

Додамо, що з півночі 22 березня Україна повністю закривала можливість в'їзду на підконтрольну уряду територію з окупованих територій Донбасу. Проросійські бойовики закрили лінію розмежування ще з 21 березня.