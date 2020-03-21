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      Лінію розмежування на Донбасі повністю закривають з обох боків: дата і деталі

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      Україна повністю закриває в'їзди з окупованого Донбасу / фото з фейсбуку ООС

      З півночі 22 березня Україна повністю закриває можливість в'їзду на підконтрольну урядом територію з окупованих Росією частин Донбасу. Проросійські бойовики, які вважають себе "владою" на окупованих територіях, закрили лінію розмежування ще з 21 березня.

      Про закриття лінії розмежування з метою ефективної протидії і недопущенню поширення коронавірусу з окупованих територій повідомив штаб Операції Об'єднаних сил.

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      З півночі 22 березня лінія розмежування буде повністю закрита для людей і транспортних засобів.

      Винятками будуть спостерігачі ОБСЄ і ООН, а також волонтери Міжнародного комітету Червоного хреста. Вони здійснюватимуть перетин лінії розмежування за раніше узгодженим порядком.

      У виняткових випадках, за наявності критично важливих життєвих обставин та відповідних документів, які це підтверджують, особі може бути наданий дозвіл на перетин лінії розмежування,
      – зазначили у штабі.

      В Об'єднаних силах просять враховувати цю інформацію при плануванні поїздок.

      Що відомо про закриття лінії розмежування бойовиками?Про закриття лінії розмежування штаб ООС вперше оголошував ще 15 березня. Тоді бойовики вирішили й собі закрити пропуск. Вони оголосили, що з 21 березня закривають окуповану територію на в'їзд.

      До слова, ще раніше через епідемію коронавірусу від бойовиків відмежувалася Росія. Вона заборонила в'їзд з окупованого Донбасу усім, крім російських громадян.

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Карантин в Україні 2020 Проросійські бойовики Окуповані території Операція Об'єднаних сил Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Новини України Новини політики
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