Лінію розмежування на Донбасі повністю закривають з обох боків: дата і деталі

З півночі 22 березня Україна повністю закриває можливість в'їзду на підконтрольну урядом територію з окупованих Росією частин Донбасу. Проросійські бойовики, які вважають себе "владою" на окупованих територіях, закрили лінію розмежування ще з 21 березня.

Про закриття лінії розмежування з метою ефективної протидії і недопущенню поширення коронавірусу з окупованих територій повідомив штаб Операції Об'єднаних сил.

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З півночі 22 березня лінія розмежування буде повністю закрита для людей і транспортних засобів.

Винятками будуть спостерігачі ОБСЄ і ООН, а також волонтери Міжнародного комітету Червоного хреста. Вони здійснюватимуть перетин лінії розмежування за раніше узгодженим порядком.

У виняткових випадках, за наявності критично важливих життєвих обставин та відповідних документів, які це підтверджують, особі може бути наданий дозвіл на перетин лінії розмежування,

– зазначили у штабі.

В Об'єднаних силах просять враховувати цю інформацію при плануванні поїздок.

Що відомо про закриття лінії розмежування бойовиками?Про закриття лінії розмежування штаб ООС вперше оголошував ще 15 березня. Тоді бойовики вирішили й собі закрити пропуск. Вони оголосили, що з 21 березня закривають окуповану територію на в'їзд.



До слова, ще раніше через епідемію коронавірусу від бойовиків відмежувалася Росія. Вона заборонила в'їзд з окупованого Донбасу усім, крім російських громадян.