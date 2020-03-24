Бойовики не пропускають через лінію розмежування місцевих жителів і спостерігачів

Бойовики на Донбасі з 21 березня не пропустили через лінію розмежування 29 людей – зокрема, міжнародних спостерігачів місії ОБСЄ та людей, зареєстрованих на окупованих територіях, які прямували додому.

В районі Операції Об’єднаних сил діють тимчасові обмеження на перетин лінії розмежування. Усе, щоб не допустити поширення коронавірусної інфекції, повідомили в Держприкордонслужбі України.

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Проте в критичних обставинах командувач ООС приймає окремі рішення щодо пропуску людей через лінію розмежування. Від початку обмежувальних заходів було прийнято 429 таких рішень.

Однак з 21 березня українські прикордонники в КПВВ помітили, що бойовики припиняють пропуск людей і транспорту через лінію розмежування.

Так, особам, стосовно яких керівництвом Об’єднаних сил було прийнято окремі рішення щодо пропуску, проросійські бойовики відмовляли у в’їзді на тимчасово окуповану територію України без пояснення причин та повертали їх у так звану "сіру зону",

– повідомили в ДПСУ.

За цей період українські прикордонники допомогли повернутися на контрольовану територію 29 особам. Серед них були й такі, що мали документи з зареєстрованим місцем проживання на окупованій території.

Крім того, військовослужбовці Донецького прикордонного загону в КПВВ "Новотроїцьке" та "Гнутове" зафіксували випадки, коли бойовики обмежували доступу на окуповану територію патрулям місії ОБСЄ. При цьому окупанти не надавали роз’яснень щодо причин відмови у доступі.

Прикордонники закликали українців, яким дуже треба потрапити на окуповану територію, пам’ятати, що навіть за умови вагомих підстав перетин лінії розмежування не гарантується. Адже все блокують окупанти.

Зауважимо, що з півночі 22 березня Україна повністю закривала можливість в'їзду на підконтрольну територію з окупованих територій Донбасу. Проросійські бойовики закрили лінію розмежування ще з 21 березня.



Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу