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      Майже тисяча українців застрягли на кордоні з Польщею: відео

      - Читать новость на русском
      Українці застрягли на кордоні з Польщею / unsplash.com

      На пункті пропуску "Ягодин", що розташований на кордоні між Польщею та Україною 24 березня застрягли приблизно 1000 українців. Все через те, що українські прикордонники закрили піший перехід. Людям довелося декілька годин чекати автобусм, які перевезли їх на наш бік кордону.

      Українці, які поверталися додому через піший пункт пропуску, чекали на вулиці декілька годин, поки їх заберуть автобуси. Відео інциденту опублікували у телеграм-каналі Teza.

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      На ньому видно, як українці гріються біля вогнищ та чекають автобусів. 

      Наша підписниця Єва каже, що їй довелося чекати 7 годин, поки вона влізла в черговий бусік. Всього на "Ягодині" зібралося приблизно тисяча українців,
      – мовиться у повідомленні.

      Сотні українців були змушені трамбуватися у нечисленні автобуси, щоб доїхати на наш бік кордону. 

      Додамо, що з 12 березня до 3 квітня в Україні діє карантин. Від 16 березня країна закрила свої кордони для іноземців та з 17 березня припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення. Українці можуть повернутися на батьківщину власним авто чи пішки. Інших своїх громадян Україна евакуйовує за допомогою спецпотягів і спецрейсів.

       

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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Евакуація українців Новини Польщі Держприкордонслужба Новини України
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