Почти тысячу зубов пытался вывезти из России украинский стоматолог
Таможенники в Ростовской области нашли у гражданина Украины почти одну тысячу незадекларированных акриловых зубов.
Украинец приехал на таможенный пост со стороны России на автобусе.
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Сотрудники таможенной службы при осмотре обнаружили в ручной клади различные стоматологические средства. А именно: более 450 грамм стоматологического слепочного материала, 500 грамм зуботехнического воска, 170 миллилитров раствора для анестезии и 960 акриловых зубов. Декларацию на товары мужчина не подавал.
Украинец пытался вывезти зубы и другие стоматологические средства из России / Фото: yutu.customs
Таможенники задержали украинца, который пытался вывезти стоматологические средства из России / Фото: yutu.customs
Стоматолог из Украины пытался вывезти стоматологические средства из России / Фото: yutu.customs
Украинец объяснил, что работает стоматологом и эти средства нужны ему для дальнейшего использования в работе.
Российские таможенники возбудили дело об административном правонарушении по статье "недекларирование товаров, подлежащих таможенному декларированию".