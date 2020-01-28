Почти тысячу зубов пытался вывезти из России украинский стоматолог

Таможенники в Ростовской области нашли у гражданина Украины почти одну тысячу незадекларированных акриловых зубов.

Украинец приехал на таможенный пост со стороны России на автобусе.

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Сотрудники таможенной службы при осмотре обнаружили в ручной клади различные стоматологические средства. А именно: более 450 грамм стоматологического слепочного материала, 500 грамм зуботехнического воска, 170 миллилитров раствора для анестезии и 960 акриловых зубов. Декларацию на товары мужчина не подавал.



Украинец пытался вывезти зубы и другие стоматологические средства из России​ / Фото: yutu.customs



Таможенники задержали украинца, который пытался вывезти стоматологические средства из России​ / Фото: yutu.customs



Стоматолог из Украины пытался вывезти стоматологические средства из России / Фото: yutu.customs

Украинец объяснил, что работает стоматологом и эти средства нужны ему для дальнейшего использования в работе.

Российские таможенники возбудили дело об административном правонарушении по статье "недекларирование товаров, подлежащих таможенному декларированию".