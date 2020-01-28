Майже тисячу зубів намагався вивезти з Росії український стоматолог

Митники в Ростовській області знайшли в громадянина України майже одну тисячу незадекларованих акрилових зубів.

Українець приїхав на митний пост зі сторони Росії автобусом.

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Співробітники митної служби під час огляду виявили в ручній поклажі різні стоматологічні засоби. А саме: більше 450 грамів стоматологічного зліпочного матеріалу, 500 грамів зуботехнічного воску, 170 мілілітрів розчину для анестезії та 960 акрилових зубів. Декларацію на товари чоловік не подавав.



Українець намагався вивезти зуби та інші стоматологічні засоби з Росії / Фото: yutu.customs



Митники затримали українця, який намагався вивезти стоматологічні засоби з Росії / Фото: yutu.customs



Стоматолог з України намагався вивезти стоматологічні засоби з Росії / Фото: yutu.customs

Українець пояснив, що працює стоматологом і ці засоби потрібні йому для подальшого використання в роботі.

Російські митники порушили справу про адміністративне правопорушення за статтею "недекларування товарів, що підлягають митному декларуванню".