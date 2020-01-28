Росіян у Греції засудили до 395 років ув'язнення та 6 000 000 євро штрафу: причина

Кілька сотень років позбавлення волі й величезний штраф отримали двоє росіян, яких суд у Греції визнав винними у перевезенні нелегальних мігрантів. Посольство РФ у Греції нічого вдіяти не змогло і радить співгромадянам уважніше ставитися до пошуку роботи за кордоном.

27 січня в грецькому місті Каламата відбувся суд. біля Каламати у червні 2019 року затримали росіян Платона Давидова та Антона Каррамова, які перевозили мігрантів з Туреччини до Італії. Про це написали у DW.

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Грецький суд визнав росіян винними у перевезенні нелегалів і ухвалив вирок: 395 років в'язниці та штраф у 6 мільйонів євро. Утім, практика показує, що насправді росіяни не сидітимуть довше 20 років, якщо, звісно, поводитимуться добре.

Самі моряки у цьому випадку, та і в інших схожих, запевняють, що наймалися на роботу на судна, які мали б займатися перевезенням туристів. Про нелегалів наймані працівники начебто нічого не знали, тож вважають себе ошуканими.

Тим часом у посольстві РФ у Греції кажуть, що в таких випадках мають вкрай обмежені можливості. Тож наразі радять росіянам акуратніше підбирати роботу за кордоном.

Участились случаи задержания в Греции российских моряков по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов.



Законодательство Греции в этой области является крайне жестким.



Рекомендуем гражданам быть предельно осторожными в поиске работы за рубежом#Греция https://t.co/0sxJNfPU2k pic.twitter.com/ES7ur64cNx — Rus Embassy, Greece (@RFEmbassyGr) January 27, 2020

Чому росіян засудили на такий тривалий термін?У грецькому законодавстві перевезення нелегалів дорівнює работоргівлі. За одного мігранта особа, яка визнана винною у їх перевезенні, отримує 15 років позбавлення волі, а за кожного наступного – до 7,5 року.

Варто нагадати, що за такими ж звинуваченнями в грецьких в'язницях сидять і українці. Станом на кінець 2019 року в Греції ув'язнені за перевезення нелегалів та контрабанду перебувають 186 громадян України.