Росіян у Греції засудили до 395 років ув'язнення та 6 000 000 євро штрафу: причина
Кілька сотень років позбавлення волі й величезний штраф отримали двоє росіян, яких суд у Греції визнав винними у перевезенні нелегальних мігрантів. Посольство РФ у Греції нічого вдіяти не змогло і радить співгромадянам уважніше ставитися до пошуку роботи за кордоном.
27 січня в грецькому місті Каламата відбувся суд. біля Каламати у червні 2019 року затримали росіян Платона Давидова та Антона Каррамова, які перевозили мігрантів з Туреччини до Італії. Про це написали у DW.
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Грецький суд визнав росіян винними у перевезенні нелегалів і ухвалив вирок: 395 років в'язниці та штраф у 6 мільйонів євро. Утім, практика показує, що насправді росіяни не сидітимуть довше 20 років, якщо, звісно, поводитимуться добре.
Самі моряки у цьому випадку, та і в інших схожих, запевняють, що наймалися на роботу на судна, які мали б займатися перевезенням туристів. Про нелегалів наймані працівники начебто нічого не знали, тож вважають себе ошуканими.
Тим часом у посольстві РФ у Греції кажуть, що в таких випадках мають вкрай обмежені можливості. Тож наразі радять росіянам акуратніше підбирати роботу за кордоном.
Чому росіян засудили на такий тривалий термін?У грецькому законодавстві перевезення нелегалів дорівнює работоргівлі. За одного мігранта особа, яка визнана винною у їх перевезенні, отримує 15 років позбавлення волі, а за кожного наступного – до 7,5 року.
Варто нагадати, що за такими ж звинуваченнями в грецьких в'язницях сидять і українці. Станом на кінець 2019 року в Греції ув'язнені за перевезення нелегалів та контрабанду перебувають 186 громадян України.
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