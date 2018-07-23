Почти все голосования за последнюю сессию Верховной Рады прогуляло 53 нардепа

В течение восьмой сессии Верховной Рады (февраль-июль) 90% голосований парламента пропустили 53 народных депутата. Большинство из этих народных избранников являются членами группы "Видродження" (11 человек), "Оппозиционного блока" (15) и "Воля народа" (10).

Об этом сообщает общественная организация "Комитет избирателей Украины".



При этом 5 депутатов вообще не проголосовало (не нажимали "за", "против" или "воздержался") ни разу за сессию: Евгений Бакулин, Дмитрий Ярош, Вячеслав Константиновский, Александр Онищенко и Сергей Клюев.

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В десятку депутатов, которые почти не голосовали в парламенте попали и Константин Жеваго (принял участие в 0,36% голосований), Евгений Мураев (0,54%), Виталий Чепинога (0,63%), Вадим Рабинович (1,3% ) и Ефим Звягильский (1,34%).



Также почти не голосовали такие известные политики как Дмитрий Добкин (принял участие в 4,2% голосований), Сергей Кивалов (4,78%), Виталий Хомутынник (5,18%), Роман Зварыч (6,93%), Наталья Королевская (7,82%), Олесь Довгий (9,42%), Нестор Шуфрич (9,6%), Михаил Поплавский (9,6%).



Участие во многих голосованиях парламента приняли лишь отдельные народные избранники Иван Спорыш (99,82%), Михаил Бондарь (99,42%) и Виктор Пинзеник (99,29%).



Наибольшие депутаты-прогульщики



Список народных депутатов, которые пропустили 90% голосований в течение восьмой сессии Верховной Рады: Бакулин, Сергей Клюев, Константиновский, Онищенко, Ярош, Жеваго, Мураев, Чепинога, Рабинович, Звягильский, Емельянович, Ларин, Юлия Левочкина, Савченко, Писаренко, Дмитрий Добкин, солод, Богуслаев, Деркач, Загорий, Кивалов, Климов, Святаш, Пресман, Хомутынник, Куприй, Березкин, Сергей Левочкин, Бойко, Зварыч, Микитась, Шкиря, Шенцев, Бондарь, Королевская, Зубик, Дзензерский, Фельдман, Мысык, Барвиненко, Тригубенко , Гиршфельд, Михаил Добкин, Кривохать ко, Ивахив, Мартиняк, Кожемякин, Длинный, Геллер, Шуфрич, Поплавский, Головко.