17:01
23 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
24°C 16°C
  • вторник
    24°C 18°C
  • среда
    28°C 19°C
  • четверг
    27°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Ждун Путина. Трамп – маленькая вареная макарошка
Вєсті Кремля
18:42, 21 июля
Вести.UA. Жир. Тимошенко и теория Эйнштейна. Ми-ми-мишный депутат
Вєсті.UA
19:15, 21 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Почти все голосования за последнюю сессию Верховной Рады прогуляло 53 нардепа

87 Читати новину українською
За восьмую сессию Верховной Рады почти все голосования прогуляло 53 нардепа
За восьмую сессию Верховной Рады почти все голосования прогуляло 53 нардепа / Иллюстративное фото

В течение восьмой сессии Верховной Рады (февраль-июль) 90% голосований парламента пропустили 53 народных депутата. Большинство из этих народных избранников являются членами группы "Видродження" (11 человек), "Оппозиционного блока" (15) и "Воля народа" (10).

Об этом сообщает общественная организация "Комитет избирателей Украины".

При этом 5 депутатов вообще не проголосовало (не нажимали "за", "против" или "воздержался") ни разу за сессию: Евгений Бакулин, Дмитрий Ярош, Вячеслав Константиновский, Александр Онищенко и Сергей Клюев.

Читайте также: Депутаты-прогульщики: 62% народных избранников прогуляли работу в июне

В десятку депутатов, которые почти не голосовали в парламенте попали и Константин Жеваго (принял участие в 0,36% голосований), Евгений Мураев (0,54%), Виталий Чепинога (0,63%), Вадим Рабинович (1,3% ) и Ефим Звягильский (1,34%).

Также почти не голосовали такие известные политики как Дмитрий Добкин (принял участие в 4,2% голосований), Сергей Кивалов (4,78%), Виталий Хомутынник (5,18%), Роман Зварыч (6,93%), Наталья Королевская (7,82%), Олесь Довгий (9,42%), Нестор Шуфрич (9,6%), Михаил Поплавский (9,6%).

Участие во многих голосованиях парламента приняли лишь отдельные народные избранники Иван Спорыш (99,82%), Михаил Бондарь (99,42%) и Виктор Пинзеник (99,29%).

Верховна Рада 8 сесія народні депутати голосування прогули
Наибольшие депутаты-прогульщики

Список народных депутатов, которые пропустили 90% голосований в течение восьмой сессии Верховной Рады: Бакулин, Сергей Клюев, Константиновский, Онищенко, Ярош, Жеваго, Мураев, Чепинога, Рабинович, Звягильский, Емельянович, Ларин, Юлия Левочкина, Савченко, Писаренко, Дмитрий Добкин, солод, Богуслаев, Деркач, Загорий, Кивалов, Климов, Святаш, Пресман, Хомутынник, Куприй, Березкин, Сергей Левочкин, Бойко, Зварыч, Микитась, Шкиря, Шенцев, Бондарь, Королевская, Зубик, Дзензерский, Фельдман, Мысык, Барвиненко, Тригубенко , Гиршфельд, Михаил Добкин, Кривохать ко, Ивахив, Мартиняк, Кожемякин, Длинный, Геллер, Шуфрич, Поплавский, Головко.

Теги: Новости политики Новости Украины Константиновский Вячеслав Леонидович Дмитрий Ярош Евгений Бакулин статистика рейтинги Верховная Рада Сергей Клюев Александр Онищенко
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Неожиданный поворот: Путин договорился с Макроном по Сирии
сегодня, 16:55 Неожиданный поворот: Путин договорился с Макроном по Сирии
Блог Соцмережі 90
Топ-10 стран, гражданство которых можно купить: цены
сегодня, 16:01 Топ-10 стран, гражданство которых можно купить: цены
765
Может ли кроссовер заменить спорткар? Тест-драйв BMW X4 от Авто24
сегодня, 14:00 Может ли кроссовер заменить спорткар? Тест-драйв BMW X4 от Авто24
Если бы бой Усик – Гассиев состоялся не в Москве, украинцы не были бы такими довольными
сегодня, 15:01 Если бы бой Усик – Гассиев состоялся не в Москве, украинцы не были бы такими довольными
Ян Валетов 904
Усик заборгував нам бій на українській землі
сегодня, 12:01 Усик заборгував нам бій на українській землі
Богдан Яременко 1822
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Казус Макрона: Безсмертный рассказал, кто станет новым президентом Украины
 11 октября 2017 , 11:58
В "Самопомочи" заявили о переходе в оппозицию
 19 февраля 2016 , 12:42
Символом Евровидения-2017 предлагают сделать петриковскую роспись: появились фото
 2 июня 2016 , 18:56
Рибери пропустит первую игру 1/8 ЛЧ против "Арсенала"
 10 февраля 2014 , 23:47
Сначала мы спали, а затем победили...незаслуженно. Обзор матчей 8-го тура Бундеслиги
 7 октября 2013 , 16:54
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук