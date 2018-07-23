Майже всі голосування за останню сесію Верховної Ради прогуляли 53 нардепи

Упродовж восьмої сесії Верховної Ради (лютий-липень) 90% голосувань парламенту пропустили 53 народні депутати. Більшість із цих народних обранців є членами групи "Відродження" (11 осіб), "Опозиційного блоку" (15) та "Волі народу" (10).

Про це повідомляє громадська організація "Комітет виборців України".

При цьому 5 депутатів узагалі не проголосували (не натискали "за", "проти" чи "утримався") жодного разу за сесію: Євген Бакулін, Дмитро Ярош, В’ячеслав Константіновський, Олександр Онищенко та Сергій Клюєв.

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До десятки депутатів, які майже не голосували у парламенті потрапили і Костянтин Жеваго (взяв участь у 0,36% голосувань), Євгеній Мураєв (0,54%), Віталій Чепинога (0,63%), Вадим Рабінович (1,3%) та Юхим Звягільський (1,34%).

Також майже не голосували такі відомі політики як Дмитро Добкін (взяв участь у 4,2% голосувань), Сергій Ківалов (4,78%), Віталій Хомутиннік (5,18%), Роман Зварич (6,93%), Наталія Королевська (7,82%), Олесь Довгий (9,42%), Нестор Шуфрич (9,6%), Михайло Поплавський (9,6%).

Участь у майже всіх голосуваннях парламенту взяли лише окремі народні обранці: Іван Спориш (99,82%), Михайло Бондар (99,42%) та Віктор Пинзеник (99,29%).



Найбільші депутати-прогульники

Список народних депутатів, які пропустили 90% голосувань упродовж восьмої сесії Верховної Ради: Бакулін, Сергій Клюєв, Константіновський, Онищенко, Ярош, Жеваго, Мураєв, Чепинога, Рабінович, Звягільський, Омельянович, Ларін, Юлія Льовочкіна, Савченко, Писаренко, Дмитро Добкін, Солод, Богуслаєв, Деркач, Загорій, Ківалов, Клімов, Святаш, Пресман, Хомутиннік, Купрій, Березкін, Сергій Льовочкін, Бойко, Зварич, Микитась, Шкіря, Шенцев, Бондар, Королевська, Зубик, Дзензерський, Фельдман, Мисик, Барвіненко, Тригубенко, Гіршфельд, Михайло Добкін, Кривохатько, Івахів, Мартиняк, Кожем’якін, Довгий, Гєллєр, Шуфрич, Поплавський, Головко.