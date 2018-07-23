14:34
23 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
24°C 16°C
  • вівторок
    24°C 18°C
  • середа
    28°C 19°C
  • четвер
    27°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Нежонатий Путін. Щедрі дари царя Росії
Вєсті Кремля
18:45, 21 липня
Вєсті.UA. Жир. Тимошенко і теорія Ейнштейна. Мі-мі-мішний депутат
Вєсті.UA
19:12, 21 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Майже всі голосування за останню сесію Верховної Ради прогуляли 53 нардепи

450 Читать новость на русском
За восьму сесію Верховної Ради майже всі голосування прогуляли 53 нардепи
За восьму сесію Верховної Ради майже всі голосування прогуляли 53 нардепи / Ілюстративне фото

Упродовж восьмої сесії Верховної Ради (лютий-липень) 90% голосувань парламенту пропустили 53 народні депутати. Більшість із цих народних обранців є членами групи "Відродження" (11 осіб), "Опозиційного блоку" (15) та "Волі народу" (10).

Про це повідомляє громадська організація "Комітет виборців України".

При цьому 5 депутатів узагалі не проголосували (не натискали "за", "проти" чи "утримався") жодного разу за сесію: Євген Бакулін, Дмитро Ярош, В’ячеслав Константіновський, Олександр Онищенко та Сергій Клюєв.

Читайте також: Депутати-прогульники: 62% народних обранців прогуляли роботу у червні

До десятки депутатів, які майже не голосували у парламенті потрапили і Костянтин Жеваго (взяв участь у 0,36% голосувань), Євгеній Мураєв (0,54%), Віталій Чепинога (0,63%), Вадим Рабінович (1,3%) та Юхим Звягільський (1,34%).

Також майже не голосували такі відомі політики як Дмитро Добкін (взяв участь у 4,2% голосувань), Сергій Ківалов (4,78%), Віталій Хомутиннік (5,18%), Роман Зварич (6,93%), Наталія Королевська (7,82%), Олесь Довгий (9,42%), Нестор Шуфрич (9,6%), Михайло Поплавський (9,6%).

Участь у майже всіх голосуваннях парламенту взяли лише окремі народні обранці: Іван Спориш (99,82%), Михайло Бондар (99,42%) та Віктор Пинзеник (99,29%).

Верховна Рада 8 сесія народні депутати голосування прогули
Найбільші депутати-прогульники

Список народних депутатів, які пропустили 90% голосувань упродовж восьмої сесії Верховної Ради: Бакулін, Сергій Клюєв, Константіновський, Онищенко, Ярош, Жеваго, Мураєв, Чепинога, Рабінович, Звягільський, Омельянович, Ларін, Юлія Льовочкіна, Савченко, Писаренко, Дмитро Добкін, Солод, Богуслаєв, Деркач, Загорій, Ківалов, Клімов, Святаш, Пресман, Хомутиннік, Купрій, Березкін, Сергій Льовочкін, Бойко, Зварич, Микитась, Шкіря, Шенцев, Бондар, Королевська, Зубик, Дзензерський, Фельдман, Мисик, Барвіненко, Тригубенко, Гіршфельд, Михайло Добкін, Кривохатько, Івахів, Мартиняк, Кожем’якін, Довгий, Гєллєр, Шуфрич, Поплавський, Головко.

Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Рейтинги статистика Євген Бакулін Дмитро Ярош Константіновський Вячеслав Леонідович Олександр Онищенко Сергій Клюєв
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Усик заборгував нам бій на українській землі
сьогодні, 12:01 Усик заборгував нам бій на українській землі
Богдан Яременко 1338
Топ-5 найвідоміших технофестів в Україні і світі
сьогодні, 10:01 Топ-5 найвідоміших технофестів в Україні і світі
267
Летом в Луганске ты пленник города, жары, обстоятельства и собственных желаний
сьогодні, 08:46 Летом в Луганске ты пленник города, жары, обстоятельства и собственных желаний
Ольга Черненко 618
Головні новини 22 липня: 180 років ув'язнення для українців, звання Героя України для Усика
сьогодні, 08:04 Головні новини 22 липня: 180 років ув'язнення для українців, звання Героя України для Усика
2378
Збитий боїнг-777, ЧС-2018 і збільшення вартості проїзду в Києві: топ-5 блогів тижня
22 липня, 21:50 Збитий боїнг-777, ЧС-2018 і збільшення вартості проїзду в Києві: топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 803
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Людей вносять у списки на місці, на дільницях — "правильні" зразки бюлетенів, — Крим-SOS
 16 березня 2014 , 14:09
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
За компанію "Шахтарю". Результати 11 туру Бундесліги. ВІДЕО
 2 листопада 2013 , 18:48
Спочатку ми спали, а потім перемогли...незаслужено. Огляд матчів 8 туру Бундесліги
 7 жовтня 2013 , 16:54
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук