21:31
20 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
17°C
27°C 16°C
  • вторник
    29°C 17°C
  • среда
    22°C 14°C
  • четверг
    22°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Щучка Путина. Вайкулистый инфантилизм
Вєсті Кремля
18:55, 18 августа
Вести.UA. Страшное пополнение Рабиновича. Ляшко VS Брэд Питт
Вєсті.UA
20:58, сегодня
Дерибан в Закарпатье: почему 600 крестьян получили землю и отказались от нее в один день
ЦРУ
09:00, 17 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Школа по-советски
Згадати все
22:58, 17 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

"Почтили": в Коломые баннер с Героем Украины установили на руинах завода

65 Читати новину українською
Фото баннера
Фото баннера / Facebook

Борд с портретом героя Небесной сотни Игоря Ткачука, погибшего на Майдане Независимости 20 февраля 2014 года во время Революции достоинства, в Коломые разместили на полуразрушенном здании заброшенного завода.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила вдова погибшего Мария Ткачук.

По ее словам, эпопея с чествованием памяти погибших на Майдане героев Небесной Сотни, которые были родом из Коломыйщины, началась с походов родных по кабинетам чиновников еще зимой 2017 года. На просьбы родственников установить баннеры в память о павших городские чиновники жаловались и отвечали, что 5000 грн из городского бюджета – это огромные деньги, которые ну просто негде взять.

Согласились установить баннеры после предложения сборов средств в сообществах Фейсбука. Фейсбук – великая сила, она даже пробуждает у власти временное чувство стыда, поэтому деньги на баннеры нашлись без ФБ... Аккуратно ко Дню города, который празднует 777 лет со дня основания, мы видим баннер. И где – в руинах завода! Это как небрежная домохозяйка, у которой порвались обои, и вместо того, чтобы их переклеить, она там картину повесила,
– написала она.

При этом, по ее словам, конфликтные ситуации с чествованием местных героев Небесной Сотни случаются уже не впервые – в 2014 году в городе повесили борд, на котором среди списка погибших на Майдане были также имена людей, которые не имели отношения к событиям на Евромайдане.

Кто такой Игорь Ткачук?
Активист Евромайдана. Жил в Великой-Каменке на Коломыйщине. Погиб в Киеве 20 февраля 2014 года от пулевого ранения в голову. По словам жены, поехал на Майдан, потому что хотел лучшей жизни для детей. О трагедии сельскому совету сообщил координатор Майдана.

21 ноября 2014 года был удостоен звания Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".

Теги: Новости Украины Новости Ивано-Франковска Небесная Сотня Евромайдан
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
У меня мужчина украл секс-игрушку, сел на "бляху" и поехал, – интервью с владельцем секс-шопа
сегодня, 21:01 У меня мужчина украл секс-игрушку, сел на "бляху" и поехал, – интервью с владельцем секс-шопа
Наталія Печерська
Кто такой Джефф Безос: биография и секреты успеха самого богатого человека планеты
сегодня, 20:03 Кто такой Джефф Безос: биография и секреты успеха самого богатого человека планеты
Анастасія Можаровська
Цены на квартиры в Киеве от застройщика: что предлагает рынок
сегодня, 19:03 Цены на квартиры в Киеве от застройщика: что предлагает рынок
Яніна Ткачук
Путешествия по Украине: живописные места Тернопольщины, от которых захватывает дух
сегодня, 18:00 Путешествия по Украине: живописные места Тернопольщины, от которых захватывает дух
Уляна Корицька
Кто купил канал "112 Украина": резонансное расследование
сегодня, 17:14 Кто купил канал "112 Украина": резонансное расследование
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Настя Каменских оголила грудь на соблазнительных фото
 16 августа , 23:10
Украина не решит конфликт с Россией без ВТО и МВФ, - эксперт
 17 августа 2013 , 13:56 8
ФИФА готова применить к России санкции
 28 декабря 2016 , 21:10
АЕК – Динамо – 1:1 – видео голов и обзор матча
 16 февраля , 02:07
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук