"Почтили": в Коломые баннер с Героем Украины установили на руинах завода

Борд с портретом героя Небесной сотни Игоря Ткачука, погибшего на Майдане Независимости 20 февраля 2014 года во время Революции достоинства, в Коломые разместили на полуразрушенном здании заброшенного завода.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила вдова погибшего Мария Ткачук.

По ее словам, эпопея с чествованием памяти погибших на Майдане героев Небесной Сотни, которые были родом из Коломыйщины, началась с походов родных по кабинетам чиновников еще зимой 2017 года. На просьбы родственников установить баннеры в память о павших городские чиновники жаловались и отвечали, что 5000 грн из городского бюджета – это огромные деньги, которые ну просто негде взять.

Согласились установить баннеры после предложения сборов средств в сообществах Фейсбука. Фейсбук – великая сила, она даже пробуждает у власти временное чувство стыда, поэтому деньги на баннеры нашлись без ФБ... Аккуратно ко Дню города, который празднует 777 лет со дня основания, мы видим баннер. И где – в руинах завода! Это как небрежная домохозяйка, у которой порвались обои, и вместо того, чтобы их переклеить, она там картину повесила,

– написала она.

При этом, по ее словам, конфликтные ситуации с чествованием местных героев Небесной Сотни случаются уже не впервые – в 2014 году в городе повесили борд, на котором среди списка погибших на Майдане были также имена людей, которые не имели отношения к событиям на Евромайдане.

Кто такой Игорь Ткачук?

Активист Евромайдана. Жил в Великой-Каменке на Коломыйщине. Погиб в Киеве 20 февраля 2014 года от пулевого ранения в голову. По словам жены, поехал на Майдан, потому что хотел лучшей жизни для детей. О трагедии сельскому совету сообщил координатор Майдана.



21 ноября 2014 года был удостоен звания Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".