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"Вшанували": у Коломиї банер з Героєм України встановили на руїнах заводу

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Фото банеру
Фото банеру / Facebook

Борд з портретом героя Небесної сотні Ігоря Ткачука, який загинув на Майдані Незалежності 20 лютого 2014 року під час Революції гідності, у Коломиї розмістили на напівзруйнованій будівлі закинутого заводу.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила вдова загиблого Марія Ткачук.

За її словами, епопея з вшановування пам’яті загиблих на Майдані героїв Небесної Сотні, які були родом із Коломийщини, почалась із походів рідних по кабінетах можновладців ще взимку 2017 року. На прохання родичів встановити банери в пам’ять про полеглих міські чиновники бідкались і відповідали, що 5000 грн з міського бюджету – це величезні гроші, які ну просто ніде взяти.

Погодились встановити банери після пропозиції зборів коштів в спільнотах Фейсбуку. Фейсбук – велика сила, вона навіть пробуджує у влади тимчасове почуття сорому, тому гроші на банери знайшлися без ФБ… Акуратно до дня міста, яке святкує 777 років від заснування, ми бачимо банер. І де – на руїнах заводу! Це як недбала домогосподарка, в якої порвались шпалери, і замість того, щоб їх переклеїти, вона там картину повісила,
– написала вона.

При цьому, за її словами, конфліктні ситуації із вшануванням місцевих героїв Небесної Сотні трапляються вже не вперше – у 2014 році у місті повісили борд, на якому серед списку загиблих на Майдані були також імена людей, які не мали стосунку до подій на Євромайдані.

Хто такий Ігор Ткачук? Активіст Євромайдану. Мешкав у Великій-Кам'янці на Коломийщині. Загинув у Києві 20 лютого 2014 року від кульового поранення у голову. За словами дружини, поїхав на Майдан, бо хотів кращого життя для дітей. Про трагедію сільській раді повідомив координатор Майдану.

21 листопада 2014 року був удостоєний звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка".

Теги: Новини України Євромайдан Небесна Сотня Новини Івано-Франківська
Джерело: 24 канал
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