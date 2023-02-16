"Почтовый" закон, противоречащий правилам ЕС, уже нуждается в изменениях из-за рисков монополизации

Депутаты проигнорировали требования соглашения между Украиной и ЕС об Ассоциации и европейских стандартах регулирования отрасли, и уже с декабря почтовая отрасль в Украине регулирует несовершенный закон. Уже сейчас он нуждается в безотлагательных изменениях.

Принятый законодателями документ усилил государственное административное давление на бизнес, создал коррупционные риски и уже сейчас проявляет недостатки, которые могут привести к монополизации рынка, особенно в сфере международных почтовых отправлений.

Читайте также Не Польшей единой: Новая почта открывает свое отделение в другой стране

Об этом 24 Каналу рассказали в компании "Новая почта". Оператор экспресс-доставки уже обратился с соответствующими предложениями и замечаниями в профильный парламентский комитет, чтобы призвать депутатов к работе над усовершенствованием документа, регулирующего деятельность отрасли.

Как новый закон делает невозможным работу украинских операторов на международном рынке

Закон предусматривает право и возможность осуществлять международный почтовый обмен в местах международного почтового обмена назначенным операторам почтовой связи, операторам почтовой связи, имеющим на день вступления закона в силу код оператора во Всемирном почтовом союзе (ВВС), и операторам почтовой связи. , которые получат код оператора в ВВС после вступления этого закона в силу.

"Новая почта", выполняя требования закона, обратилась во Всемирный почтовый союз с просьбой предоставить компании соответствующий код. Но получила официальный ответ, что с 2007 года Всемирным почтовым союзом не выдаются такие коды почтовым операторам, не имеющих статуса назначенного оператора. Соответственно Всемирный почтовый союз не в состоянии назначить код компании "Новая почта". Это означает, что закон закрыл доступ для работы на международном рынке и другим независимым украинским операторам – законодательное регулирование создало барьер для развития в Украине конкурентного рынка международных почтовых отправлений. Следовательно, украинский рынок международных отправлений будет разделен между двумя операторами, имеющими специальный код ВВС — государственной Укрпочтой и частной службой Мост Экспресс.



Письмо-отказ / Фото предоставлено 24 Канала

Хотя в самом ЕС наличие такого кода совершенно необязательно. Это определил Суд Евросоюза: он своим решением еще в 2007 году отверг монополизацию предоставления таких кодов отдельным операторам на территории государств-членов Евросоюза при условии существования развитой конкурентной среды, обеспечивающей постоянство предоставления почтовых услуг. Следовательно, положения украинского закона о почтовой связи противоречат практике ЕС. А депутаты "загнали" украинцев в монопольную ловушку – у людей просто нет выбора. Ведь без изменений в закон, которые бы привели его в соответствие с европейской регуляторной практикой, доступ на рынок всем остальным операторам просто закрыт — он станет монополизированным.

"Вышеуказанные обстоятельства в полной мере свидетельствуют о фактической и практической недействительности механизма реализации заложенной в Закон Украины "О почтовой связи" идеи о необходимости предотвращения проявлений монополизации на рынке услуг почтовой связи в сфере осуществления международного почтового обмена. Учитывая приведенное, просим инициировать разработку и воплощение срочных изменений в Закон Украины "О почтовой связи", которые позволяли бы операторам почтовой связи участвовать в международном почтовом обмене на условиях свободной конкуренции с четко установленными правилами и требованиями".

Осуществление международного сотрудничества в сфере предоставления услуг почтовой связи должно происходить на свободных прозрачных и одинаковых для всех участников условиях, - указывает "Новая почта" в официальном обращении к руководителю парламентского Комитета по транспорту и инфраструктуре Юрию Киселю, который отвечает за разработку законодательной базы для регулировки почтовой отрасли.

Кроме этого серьезного недостатка принятый депутатами закон имеет и другие недостатки. А также противоречит европейской регуляторной практике и отраслевым нормативам. Рано или поздно депутатам придется переписывать закон – Украине следует гармонизировать свое законодательство с европейским по пути в ЕС.

Еще на стадии работы в парламенте над законопроектом, который с декабря 2022 уже регулирует почтовую деятельность в Украине, к нему высказывались другие серьезные замечания. Но депутаты их проигнорировали.