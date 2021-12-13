В Украине хорошо известна деятельность пропагандиста Пегова, поэтому на границе ему бы устроили "теплый прием". Об этом в комментарии 24 каналу рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

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Пегов не мог попасть в Украину

Андрей Демченко заявил, что заявление Пегова о пересечении украинской границы является ложью и лишь мечтой пропагандиста. Представитель Госпогранслужбы подчеркнул, что в Украине знают о его преступлениях, поэтому попасть на территорию нашего государства он просто не мог.

Однако, если бы пропагандист попытался это сделать – попал бы в руки украинских правоохранителей.

В Украине хорошо знают о его преступлениях, о его деятельности на Донбассе. Если бы он попытался пересечь границу – почувствовал бы "все уважение" к своей личности,

– заявил Демченко.

Упреки пропагандиста Пегова о том, что смог попасть в Приднестровье из-за якобы коррумпированных украинских пограничников, по словам Демченко, являются откровенной ложью. Представитель Госпогранслужбы вспомнил похожие случаи со скандальными Morgenstern и Чичериной, которые тоже делали подобные заявления, однако это было лишь фейком.

Что этому предшествовало

Российский пропагандист Семен Пегов в своем твиттере опубликовал селфи, на фоне которой маршрутка с табличкой "Одесса. Привоз". В публикации он рассказал, что попал в Приднестровье.

Затем Пегов якобы намекнул, что в поездке ему "поспособствовали коррумпированные украинские пограничники". Детали вроде этой, по словам пропангандиста, "спецоперации", скоро будут опубликованы.

Обратите внимание! Семен Пегов известен своими регулярными поездками на Донбасс и поддержкой пророссийских боевиков.