Когда пограничники проверяли узбека, то он извинился за свой облик, поняв, что оделся неуместно. Но мужчину все равно не пустили, потому что не смог сказать конкретно, зачем приехал в Украину.

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На одежде путешественника были изображения флага и герба страны-агрессора и надписи "Russian national team". Пассажир рассказал, что планировал приобрести в Украине трактор для своего сельского хозяйства,

– сообщает Госпогранслужба.

В то же время, когда пограничники спросили у узбека о его ферме, он не смог ничего ответить. Также конкретно не указал, у кого и какой трактор якобы хочет купить. Более того, – у мужчины не было денег даже на гостиницу. При этом его багаж был значительно больше, чем должен быть заявленный на срок пребывания в Украине. "Фермер" вылетел в Ташкент обратным рейсом.

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