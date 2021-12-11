Коли прикордонники перевіряли узбека, то він вибачився за свій вигляд, зрозумівши, що вбрався недоречно. Але чоловіка все одно не пустили, бо не зміг сказати конкретно, чого приїхав в Україну.

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На одязі мандрівника були зображення прапора та герба країни-агресора та написи "Russian national team". Пасажир розповів, що планував придбати в Україні трактор для свого сільського господарства,

– повідомляє Держприкордонслужба.

Водночас, коли прикордонники запитали в узбека про його ферму, то він не зміг нічого відповісти. Також конкретно не вказав, у кого і який трактор нібито хоче купити. Ба більше, – в чоловіка не було грошей навіть на готель. При цьому його багаж був значно більшим, ніж мав би бути заявлений на термін перебування в Україні. "Фермер" вилетів у Ташкент зворотнім рейсом.

Затримання на кордоні: останні випадки

6 листопада українець хотів перетнути кордон з роздрукованим на принтері "документом". Інспектор засумнівався в дійсності свідоцтва про реєстрацію польського авта. Виявилось, що документ повністю підроблений, його роздрукували на кольоровому принтері.

У Москві 8 листопада в аеропорту "Внуково" затримали двох росіян. Вони намагалися з Бразилії в Росію у шлунку провезти майже 1 кілограм кокаїну, але спроба виявилась невдалою.

У пункті пропуску "Сеньківка" на Чернігівщині затримали 53-річного українця. Чоловік намагався потрапити в Росію з цінною іконою на спині. Киянин закріпив її клейкою стрічкою під одягом. Він також намагався перевезти інші об'єкти культурної спадщини через українсько-російський кордон.

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