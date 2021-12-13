В Україні добре відома діяльність пропагандиста Пегова, тому на кордоні йому б влаштували "теплий прийом". Про це в коментарі 24 каналу розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

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Пегов не міг потрапити до України

Андрій Демченко заявив, що заява Пегова про перетин українського кордону є брехнею та лише мрією пропагандиста. Речник Держприкордонслужби підкреслив, що в Україні знають про його злочини, тому потрапити на територію нашої держави він просто не міг.

Однак, якщо б пропагандист спробував це зробити – потрапив би до рук українських правоохоронців.

В Україні добре знають про його злочини, про його діяльність на Донбасі. Якщо б він спробував перетнути кордон – відчув би "усю повагу" до своєї особистості,

– заявив Демченко.

Закиди пропагандиста Пегова про те, що зміг потрапити до Придністов'я через нібито корумпованих український прикордонників, за словами Демченка, є відвертою брехнею. Речник Дежприкордонслужби згадав схожі випадки з скандальними Morgenstern та Чичеріною, які теж робили подібні заяви, однак це було лише фейком.

Що цьому передувало

Російський пропагандист Семен Пегов у своєму твітері опублікував селфі, на фоні якої маршрутка з табличкою "Одеса. Привоз". У дописі він розповів, що потрапив до Придністров'я.

Потім Пегов нібито натякнув, що у поїздці йому "посприяли корумповані українські прикордонники". Деталі нібито цієї, за словами пропангандиста, "спецоперації", скоро будуть опубліковані.

Зверніть увагу! Семен Пегов відомий своїми регулярними поїздками на Донбас та підтримкою проросійських бойовиків.