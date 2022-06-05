Почувствуют последствия примерно через год, – МВД о санкциях против России

Европейский Союз и США ввели беспрецедентные санкции в отношении России за военную агрессию против Украины. Но рядовые россияне начнут ощущать влияние санкций только через год.

Продажа нефти – это минимум 30% федерального бюджета России

Соответствующее заявление в эфире канала "Рада" сделал советник главы МВД Вадим Денисенко, сообщает 24 канал. Он поддержал выражение советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка о том, что на этом этапе войны против России нужно вводить еще больше санкций и предоставлять Украине новое оружие.

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Денисенко отметил, что ЕС фактически месяц согласовывал 6 пакет санкций против России, что достаточно долго. Известно, что введение санкций из-за нефтяного эмбарго блокировала Венгрия. Советник Дениса Монастырского подчеркнул, что никто в ЕС не отнимет право голоса в Венгрии.

Он отметил, что россияне начнут ощущать негативные последствия 6-го пакета санкций примерно через год. По словам Денисенко, санкции очень важны для стратегической войны против россиян.

Это очень важно, чтобы Россия денацифицировалась и демилитаризировалась. Но это будет в дальнейшей перспективе,

– заявил он.

Советник главы МВД отметил, что нефтяное эмбарго заработает примерно через полгода. Также он сказал, что продажа нефти – это минимум 30% федерального бюджета России.

США и ЕС ввели жесткие санкции против России

С начала полномасштабной агрессии России против Украины страны ЕС и США регулярно одобряют санкции против России. В ЕС уже начали обсуждать 7 пакет санкций.

Сначала США и ЕС наложили эмбарго на уголь из России, закрыли для российских авиакомпаний воздушное пространство и отключили ряд банков от системы SWIFT. Также под санкциями оказались политики и их семьи и олигархи.

3 июня Европейский Союз окончательно утвердил 6 пакет санкции против России . Он предусматривает эмбарго на российскую нефть, транспортируемую по морю, отключение "Сбербанка" от SWIFT, прекращение трансляции пропагандистских каналов и персональные санкции.

Под персональными санкциями оказалась семья пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, российские военнослужащие, руководившие подразделениями во время боевых действий на территории Украины, и коллаборанты.

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