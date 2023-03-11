На днях под Бахмутом Донецкой области погиб экипаж танка легендарной 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

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Тогда мы потеряли:

командира экипажа Виталия Кобеця "Тяпу",

водителя Андрея Мельника,

наводчика Сергея Леонтьева.

6 марта экипаж уже возвращался из боевой задачи, когда вражеский дрон попал в танк. Все трое бойцов погибли, шансов выжить не было.

Наши любимые ребята ушли в вечность. Целый экипаж. Такие искренние, веселые, скромные. Спите спокойно. И пусть ваши убийцы не найдут покоя ни в жизни, ни после смерти",

– написала на своей странице пресс-офицер 93-й ОМБр Ирина Рыбакова.

Экипаж очень любили снимать журналисты. Одна из известных историй, как ребята отразили танк у россиян. Они ездили на нем и очень гордились своим трофеем, называли его "ленд-лиз от России". Говорили, что машина хорошая, надежная, часто их спасала.



Сергей Леонтьев / Скриншот с видео

Андрей Мельник посрамился даже получить медаль

Самым скромным в экипаже был 21-летний водитель Андрей Мельник. Он родом из села Райполе Днепропетровской области. К началу полномасштабного вторжения Андрей успел окончить Межевское училище.

Заместитель директора по воспитательной работе училища Галина Восьмуха вспоминает, что во время учебы Андрей был очень скромным. Он занимался футболом, участвовал в соревнованиях между школьными командами и училищами. Его считали лучшим игроком.

Ему даже должны были вручать медаль, но на торжество он не приехал из-за скромности. Поэтому награду передали в училище. Хотя в то же время у него было много друзей, с ними он был очень общителен,

– вспомнила педагогиня.

По словам старосты села Ирины Тимошенко, Андрей добровольно ушел в военкомат и заключил контракт еще задолго до 24 февраля. Конечно, его мать переживала за него, потому что он очень молод, но Андрей так решил.



Водитель Андрей Мельник / Фото из тектока

Сергей Леонтьев стал третьим погибшим сыном в семье

Наводчик Сергей Леонтьев до войны был плотником, но во время срочной службы также являлся танкистом, освоил все навыки и мог заменить любого члена экипажа в бою. Он отслужил 5 лет на контракте, участвовал в соревновании танковых взводов в 2012 году, тогда они заняли второе место. Его брат тоже был танкистом.

Когда стало известно, что Россия вторглась в Украину, он с товарищами отправился в военкомат и записался в местную ТРО. История семьи Сергея трагична: два его брата погибли, теперь его 74-летняя мать Полина Ивановна потеряла третьего, последнего сына.

Виталий Кобец мечтал стать военным

Командир экипажа Виталий Кобец "Тяпа" в 93-ю бригаду пришел в 2020 году после военной академии. Военным он мечтал быть с детства. Он начал карьеру в армии с военного училища.

Он вспоминал свое первое сражение в Харьковской области, тогда еще работал с другим экипажем. Там 2 вражеских снаряда попали в их украинский танк. Один пробил башню, сверху начался пожар. Командир Виталий Кобец и водитель успели выскочить, а вот наводчик оказался в ловушке.

Он пролез в какую-то щель и кричит: "Тяпо", достань меня". Я на адреналине заскочил на танк, открыл люк и достал его,

– рассказывал на одном видео Кобец.

Тогда несколько обломков ранили "Тяпу", он был в госпитале, а затем снова вернулся на фронт. Главный капеллан бригады Александр Петрушевич вспомнил, что "Тяпа" был с особым чувством юмора, его все любили.

"Он всегда был на позитиве, иногда даже как ребенок. У него в характере не было жесткости. Когда мы с ним встречались, то создавалось впечатление, что ты пришел на мирную территорию и встретил парня-весельчака. Очень гордился тем, что у него именно этот трофейный российский танк, они отлично отрабатывали на нем», – рассказал Петрушевич.



Командир экипажа Виталий Кобец "Тяпа" / Скриншот с видео