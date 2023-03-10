Трагическое известие сообщила его супруга Сюзанна 7 марта. Жизнь защитника оборвалась на Бахмутском направлении.

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"Пишу это и не верю. Его больше нет с нами. Мой любимый, мой лучший… Денис погиб", – отметила жена украинского героя.

Криворожский телеканал "Рудана" сообщает, что все знавшие Дениса Литкевича вспоминают его как замечательного профессионала, заботливого мужа и отца. Свою боль от печального известия выразила и его коллега – фотомастер Елена Шунькина.

Не могу поверить. Коллега, который мог еще создать столько красоты. Он не был рожден воином, но встал на защиту страны. Защищал всех нас и положил жизнь за нас. Как же я ненавижу проклятую русью. Сколько горя они нам доставили, сколько прекрасных людей убили. Вечная память, вечная слава нашему Герою,

– отметила она.

В гражданской жизни Денис Литкевич был одним из самых востребованных видеографов не только Кривого Рога, но и всей Украины. У мужа остались жена и сын.

Потери Украины: последние новости

Украина, к сожалению, также теряет своих лучших сыновей и дочерей в войне против России. Точное количество наших погибших засекречено до окончания войны, однако о потерях сообщают родные и близкие погибших. К примеру: