Трагическое известие сообщила его супруга Сюзанна 7 марта. Жизнь защитника оборвалась на Бахмутском направлении.
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"Пишу это и не верю. Его больше нет с нами. Мой любимый, мой лучший… Денис погиб", – отметила жена украинского героя.
Криворожский телеканал "Рудана" сообщает, что все знавшие Дениса Литкевича вспоминают его как замечательного профессионала, заботливого мужа и отца. Свою боль от печального известия выразила и его коллега – фотомастер Елена Шунькина.
Не могу поверить. Коллега, который мог еще создать столько красоты. Он не был рожден воином, но встал на защиту страны. Защищал всех нас и положил жизнь за нас. Как же я ненавижу проклятую русью. Сколько горя они нам доставили, сколько прекрасных людей убили. Вечная память, вечная слава нашему Герою,
– отметила она.
В гражданской жизни Денис Литкевич был одним из самых востребованных видеографов не только Кривого Рога, но и всей Украины. У мужа остались жена и сын.
Потери Украины: последние новости
Украина, к сожалению, также теряет своих лучших сыновей и дочерей в войне против России. Точное количество наших погибших засекречено до окончания войны, однако о потерях сообщают родные и близкие погибших. К примеру:
- Певица Ирина Федишин рассказала о гибели защитника, которому помогла с автомобилем. Николай "Февраль" Макаревич погиб 4 марта, через неделю после того, как артистка послала авто.
- А 10 марта в Киеве простились с легендарным украинским воином, добровольцем Дмитрием Коцюбайлом, с 2014 года защищавшим наше государство. Защитник погиб 7 марта в боях за Бахмут.
- В тот же день а войне в Украине погиб первый эстонец. Речь идет об Иво Юраке, который воевал в составе Интернационального легиона.