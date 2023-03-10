Иво Юрак встал на защиту Украины бок о бок с украинцами осенью 2022 года. 7 марта защитник погиб под Бахмутом.
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Что известно об Иво Юраке
Иво Юрак – бывший офицер Сил обороны Эстонии, который осенью 2022 добровольно присоединился к защите Украины. Он воевал в составе Интернационального легиона.
Во вторник 7 марта воин погиб под Бахмутом в результате артиллерийских обстрелов. По имеющимся данным, это первый эстонец, погибший в войне в Украине.
На Прикарпатье простились с Героем Украины "Да Винчи"
- 9 марта в селе Бовшев Ивано-Франковской области провели в последний путь Героя Украины Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло. Он стал первым добровольцем, получивший звание Героя Украины и является одним из самых молодых военных, получивший это звание.
- "Да Винчи" начал защищать Украину от российских оккупантов еще в 2014 году, уйдя на фронт в 18 лет. В 2015 году вблизи Песков Донецкой области воин получил тяжелое ранение танковым снарядом. Однако после 3 месяцев реабилитации "Да Винчи" вернулся в бой.
- Впоследствии защитник стал командиром 1-й отдельной штурмовой роты "Правого сектора", а в 2021 году Владимир Зеленский присвоил "Да Винчи" звание Героя Украины с вручением "Золотой Звезды".
- После начала полномасштабного вторжения Дмитрий Да Винчи Коцюбайло воевал в Киевской и Запорожской областях, участвовал в деоккупации Балаклеи и защищал Бахмут.
- 7 марта президент Владимир Зеленский сообщил о смерти Героя – он погиб в бою под Бахмутом.