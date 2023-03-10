Трагічну звістку повідомила його дружина Сюзанна 7 березня. Життя захисника обірвалося на Бахмутському напрямку.

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"Пишу це і не вірю. Його більше нема з нами. Мій коханий, мій найкращий… Денис загинув", – зазначила дружина українського героя.

Криворізький телеканал "Рудана" повідомляє, що всі, хто знав Дениса Літкевича, згадують його як чудового професіонала, турботливого чоловіка й батька. Свій біль від сумної звістки висловила і його колега – фотомайстриня Олена Шунькіна.

Не можу повірити. Колега, який міг би ще створити стільки краси. Він не був народжений воїном, але став на захист країни. Захищав нас усіх та поклав життя за нас. Як же я ненавиджу кляту рус*ю. Скільки горя вони нам завдали, скільки прекрасних людей вбили. Вічна пам’ять, вічна слава нашому Герою,

– зазначила вона.

Зазначається, що в цивільному житті Денис Літкевич був одним із найзатребуваніших відеографів не тільки Кривого Рогу, а й усієї України. У чоловіка залишилися дружина і син.

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Україна, на превеликий жаль, також втрачає своїх найкращих синів та дочок у війні проти Росії. Точна кількість наших загиблих засекречена до завершення війни, однак про втрати повідомляють рідні та близькі загиблих. До прикладу: