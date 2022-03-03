Под Баловным украинские защитники уничтожили вражеский десант
3 марта 2022 , 07:32Читати новину українською
Источник:фейсбук Генштаба ВСУ
В районе села Баловное, что в Николаевской области, оккупанты высадили немногочисленный десант. По информации Генерального штаба ВСУ, его уничтожили.
"Для обеспечения последующей высадки тактического воздушного десанта из состава 10 отдельной бригады специального назначения ВС России в районе населенного пункта Баловное захватчик высадил немногочисленный десант, который уничтожили", – говорится в сообщении.
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