Под Баловным украинские защитники уничтожили вражеский десант

3 марта 2022 , 07:32
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Источник:

фейсбук Генштаба ВСУ

В районе села Баловное, что в Николаевской области, оккупанты высадили немногочисленный десант. По информации Генерального штаба ВСУ, его уничтожили.

"Для обеспечения последующей высадки тактического воздушного десанта из состава 10 отдельной бригады специального назначения ВС России в районе населенного пункта Баловное захватчик высадил немногочисленный десант, который уничтожили", – говорится в сообщении.

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Автор: Олена Данилів