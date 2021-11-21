ДТП произошло 20 ноября около 10:45 на автодороге Бердичев – Хмельник. Продолжается досудебное расследование. Правоохранители устанавливают все обстоятельства.
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Пострадали 5 человек
По предварительной информации, 62-летний водитель автомобиля Chrysler, киевлянин, не справился с управлением на закругленном участке дороги. Поэтому он выехал на встречную полосу, где и столкнулся с ВАЗом. Им управлял 41-летний житель Винницкой области.
Жуткое ДТП на Житомирщине / Фото Нацполиции
В результате столкновения оба водителя и пассажиры их авто получили травмы различной степени тяжести. Всех госпитализировали в реанимационное отделение Бердичевской районной больницы.
По делу продолжается следствие
Сейчас правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства ДТП в рамках уголовного производства. Его открыли по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта.
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