ДТП произошло 20 ноября около 10:45 на автодороге Бердичев – Хмельник. Продолжается досудебное расследование. Правоохранители устанавливают все обстоятельства.

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Пострадали 5 человек

По предварительной информации, 62-летний водитель автомобиля Chrysler, киевлянин, не справился с управлением на закругленном участке дороги. Поэтому он выехал на встречную полосу, где и столкнулся с ВАЗом. Им управлял 41-летний житель Винницкой области.



Жуткое ДТП на Житомирщине / Фото Нацполиции

В результате столкновения оба водителя и пассажиры их авто получили травмы различной степени тяжести. Всех госпитализировали в реанимационное отделение Бердичевской районной больницы.

Справка. В автомобиле ВАЗ на момент ДТП также находилась 55-летняя жительница Винницкой области. Пассажирами автомобиля Chrysler были 64-летняя жительница Буковины и 53-летняя киевлянка.

По делу продолжается следствие

Сейчас правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства ДТП в рамках уголовного производства. Его открыли по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта.

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