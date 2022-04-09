Оккупанты цинично били ракетами по городу, где находились мирные жители. Множество поддонов от выпущенных крылатых ракет было обнаружено в лесополосе. Об этом сообщил Антон Геращенко.
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Под Черниговом обнаружили множество поддонов для крылатых ракет
За месяц оккупации по Чернигову было выпущено огромное количество крылатых ракет – рашистские мерзавцы хотели сравнять неприступный город с землей,
– написал Геращенко.
По его словам, множество поддонов для крытых ракет обнаружили в лесополосе на территории одного из поселков, которое располагается всего в 15 километрах от Чернигова. Каждая ракета из этих поддонов была выпущена по городу.
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Отметим, глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус отметил, что в настоящее время в области из-за российской агрессии погибли около 300 гражданских и еще 1 000 – ранены. Впрочем, заметил, что под завалами разрушенных домов точно есть тела людей.
Важно – показали ракеты, ударившие по вокзалу Краматорска, с циничными надписями: смотрите видео