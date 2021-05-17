Полицейские задержали мужчину, который взорвал гранату на одной из улиц возле города Синельниково. Он был пьян, поэтому объяснить свои действия не смог.

На место приехали взрывотехники и следственно-оперативная группа. К счастью, никто не пострадал. Актуально В Киеве в доме на Вернадского прогремел взрыв: что произошло – видео Что известно об инциденте Происшествие произошло около 22 часов 16 мая в поселке Славгород.

О взрыве сообщили местные жители.

По предварительным данным правоохранителей взорвалась граната РГД-5.

Инцидент произошел из-за того, что 32-летний житель поселка напился и решил похулиганить.

Он бросил гранату в нежилой дом, расположенный на одной из улиц населенного пункта.

Вещественные доказательства этого преступления / Фото Нацполиции В полиции решают вопрос относительно сообщения о подозрении.

Открыто уголовное производство по статье хулиганство.

Максимальное наказание – лишение свободы до 7 лет.