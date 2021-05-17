Под Днепром прогремел взрыв: мужчина бросил гранату в дом – фото
Полицейские задержали мужчину, который взорвал гранату на одной из улиц возле города Синельниково. Он был пьян, поэтому объяснить свои действия не смог.
Источник:Национальная полиция
На место приехали взрывотехники и следственно-оперативная группа. К счастью, никто не пострадал.
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Что известно об инциденте
- Происшествие произошло около 22 часов 16 мая в поселке Славгород.
- О взрыве сообщили местные жители.
- По предварительным данным правоохранителей взорвалась граната РГД-5.
- Инцидент произошел из-за того, что 32-летний житель поселка напился и решил похулиганить.
- Он бросил гранату в нежилой дом, расположенный на одной из улиц населенного пункта.
Вещественные доказательства этого преступления / Фото Нацполиции
- В полиции решают вопрос относительно сообщения о подозрении.
- Открыто уголовное производство по статье хулиганство.
- Максимальное наказание – лишение свободы до 7 лет.
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