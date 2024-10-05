Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в сводке для 24 Канала предположил, с какой целью эти военные из КНДР находились на оккупированной территории Донецкой области.

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Почему офицеры из КНДР были в Донецкой области

Свитан отметил, что на временно оккупированных территориях Украины еще с прошлого года неоднократно были замечены северокорейские офицеры в качестве сопровождения партий оружия, которое они поставляют захватчикам. Сейчас уже есть подтверждение разведывательных структур мирового сообщества о пребывании там военнослужащих из КНДР.

Они сопровождают грузы. Очень много нареканий есть на северокорейские боеприпасы, поэтому они пытаются разобраться,

– считает полковник запаса.

По его словам, с ракетами, которые России поставляет Северная Корея, также прибывает сопровождение – офицеры поддержки, налаживающие их под различные задачи. В частности, KN-23 – "сырая" ракета, поэтому они дорабатывали недостатки, которые были обнаружены во время работы.

То есть, резюмировал военный эксперт, данный процесс постоянно происходит. Так что какая-то из групп попала под прямой ракетный удар.

Россия усиливает защиту Крымского моста

Оккупанты опасаются удара по Крымскому мосту, поэтому продолжают возводить вокруг него оборонительные сооружения. Полковник запаса напомнил, что Украина призвала суд в Гааге заставить Россию демонтировать этот мост.

Если не будут начаты работы по демонтажу, то, конечно, украинские Вооруженные Силы этот мост сами демонтируют,

– подчеркнул Свитан.

Он отметил, что не хотелось бы последствий, которые будут после уничтожения моста. Ведь это сооружение упадет в воду, создав определенные препятствия для прохождения судов и нанеся определенный вред экологии.

Поэтому, подчеркнул он, у россиян есть время до нашего удара, чтобы самим его демонтировать. Иначе украинские защитники применят все средства поражения для уничтожения данного незаконного сооружения.